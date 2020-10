Retrasan estrenos de The Flash, The Batman, Black Adam y Shazam! 2

Estados Unidos.- Este 2020, además de ser un año muy triste para todo el mundo por haber perdido a miles de personas debido a el coronavirus (Covid-19) ha sido una gran decepción para los cinéfilos, ya que las más esperadas películas han tenido que postergar sus estrenos en la pantalla grande por las medidas de prevención establecidas por el sistema mundial de la salud, por lo que grandes filmes tendrán que esperar mucho más para ver la luz y aquí te contamos los últimos detalles.

Uno de los estrenos que definitivamente no logró llegar a la pantalla grande fue Mulán, la película en live action de Disney, esta se estrenó el pasado 04 de septiembre a través de la plataforma de streaming Disney+ y fue sin duda una gran pérdida para la franquicia, sin embargo, estrenos que sí llegarán al cine son The Batman, The Flash y Black Adam, sólo por mencionar algunos.

Los superhéroes de DC Comics, acompañados de otras producciones, llegarán más tarde de lo planeado a la pantalla grande, pues Warner Bros. anunció algunos cambios en su calendario en diferentes producciones que están por estrenarse aquí te contaremos todos los detalles.

The Batman, la nueva película del Hombre Murciélago, protagonizada por Robert Pattinson, se estrenará hasta el 04 de marzo de 2022, en un principio se tenía prevista para el 25 de junio de 2021, pero la pandemia del coronavirus alteró sus grabaciones y lanzamiento.

Otra de las películas afectadas es Dune, la cual llegaría el próximo 18 de diciembre, pero el coronavirus le dio una gran batalla, por lo que ha tenido que postergarse hasta el 01 de octubre de 2021, la fecha que ocupaba anteriormente The Batman.

Además de estas dos películas, Warner Bros. también modificó sus planes para otras películas como The Flash, del director argentino Andy Muschietti, que llegará el 04 de noviembre de 2022 en lugar del 03 de junio de ese mismo año, como se tenía planeado inicialmente.

Mientras que Shazam! Fury of the Gods, la secuela de este exitoso personaje, se irá mucho más lejos de lo establecido, pues se estrenará el 02 de junio de 2023, cuando su fecha inicial de lanzamiento era el 04 de noviembre de 2022.

Algunas películas que se han quedado por el momento sin fecha de estreno son Black Adam, del español Jaume Collet-Serra y con Dwayne Johnson como protagonista, y Minecraft, la adaptación al cine del popular videojuego homónimo que se ha ganado el favoritismo de chicos y grandes.

Este año ha sido uno de los más difíciles, sin dudarlo, un 2020 que también se queda sin el estreno de diferentes películas que todos ansiaban por ver. Por ahora se encuentran cercanas a su estreno Soul, de Pixar, que debería estrenarse en noviembre, pero los rumores apuntan a que se estrenará en Disney+, así como Wonder Woman 1984, que acumula tres retrasos: de junio a agosto, de agosto a octubre y de octubre a diciembre.