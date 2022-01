Revela 50 Cent que su próximo disco será el último

Estados Unidos .- ¡Impactantes noticias! El rapero, compositor y actor estadounidense 50 Cent reveló que su próximo disco será su último lanzamiento, entristeciendo así a sus fanáticos, que por años han seguido su carrera, pese a sus declaraciones, aseguró que no se retirará de la música.

Anteriormente, el cantante de 46 años de edad había compartido a través de redes sociales una fotografía junto a una descripción que causó gran revuelo entre sus seguidores, revelando así la noticia que generó conmoción dentro del mundo de la música, principalmente en géneros como el hip-hop y el rap.

"Sonríe, mi próximo álbum podría ser el último", escribió en la publicación.

Durante una entrevista para promocionar la serie spin-off de Power, Force, 50 Cent confirmó que su próximo lanzamiento será su último proyecto de larga duración, pero que continuará lanzando música, la cual estará vinculada a su trabajo en la televisión.

Curtis James Jackson, más conocido como 50 Cent, su nombre artístico,, cuenta con cinco álbumes de estudio en solitario que han sido todo un éxito: Get Rich or Die Tryin (2003), The Massacre (2005), Curtis (2007), Before I Self Destruct (2009) y Animal Ambition (2014).

Dentro de sus distintos proyectos musicales se encuentran grandes éxitos del hip-hop como 'In da club', 'P.I.M.P.', 'Patiently waiting', 'Window shopper', 'Just a lil bit', 'Back down' y muchos más, que se han catalogado como temas históricos dentro de la música.

De acuerdo al portal NME, el rapero ha comentado sobre dar seguimiento al disco Animal Ambition, pero hasta ahora no se ha materializado nada.

