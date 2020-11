Revela Celia Lora que podría integrarse al Cuarentenorio Cómico por Andrea Escalona

CDMX.- Celia Lora, hija del vocalista de "El Tri", Alex Lora, dio de qué hablar la tarde de este jueves 12 de noviembre y no fue por su despampanante belleza, como nos tiene acostumbrados, esta ocasión hizo una revelación respecto a El Cuarentenorio Cómico.

La guapa modelo aseguró que le propusieron unirse al show para interpretar a "Doña Inés", ya que Andrea Escalonase se ausentó de los escenarios tras resultar positivo a una prueba de covid-19. El papel que realizaría es una mujer beatificada por la Iglesia Católica.

La también influencer confesó en entrevista para el programa Ventaneando, de la televisora TV Azteca, que le gustaría participar en la obra de teatro producida por Alejandro Gou, al lado del conductor y actor Daniel Bisogno, quien desde hace tiempo participa en el espectáculo.

Por otro lado, en la misma participación televisiva, conversó sobre su personalidad y cómo la educación que tuvo durante su niñez fue fundamental para formarla. Dijo que el rockero mexicano y su esposa nunca le impusieron alguna carrera universitaria, por lo cual decidió su propio rumbo.

Yo creo que siempre fui igual. Creo que tiene mucho que ver la manera cómo me educaron mis papás, mi abuela. Nunca me dijeron: 'Tú vas a estudiar esto'. Me dejaron ser y creo que de ahí tiene que ver mucho mi personalidad", aseguró.