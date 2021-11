Revela Charly López que Ingrid Coronado le fue infiel con famoso futbolista

México.- Charly López, el exgaribaldi, durante una entrevista con el programa De primera mano reveló que Ingrid Coronado lo engañó con un famoso futbolista y un trabajador de la televisora, haciendo que se volviera tendencia en las redes sociales.

Durante su plática, Gustavo Adolfo Infante le cuestionó sobre las supuestas infidelidades de su expareja y él, lo meditó, pero momentos después decidió hablar con la verdad y dejar a todos muy sorprendidos con sus respuestas.

"¿De dónde sacas eso?", cuestionó Charly López, luego de un silencio incómodo, decidió hablar y, sin pelos en la lengua, contó su versión, pero no quiso dar detalles, como el nombre de los hombres con quien lo engañaron, por respeto a las familias.

"No, no lo digas, con todo respeto es un hombre casado. Es verdad... me fue infiel con él y con otra persona que trabajaba en la televisora, no con un ejecutivo, sino con alguien que llevaba las ventas de un programa donde compartía pantalla con Fernando de Solar", explicó.

Los nombres no fueron revelados, pero Charly relató que, en una ocasión, cuando Ingrid Coronado estaba en un aeropuerto, interceptó al trabajador de ventas con el que le habían sido infiel y lo confrontó. "A ver brother, tú sabes que es casado, tú te le vuelves a acercar y te rompo las piernas", aseveró.

Posteriormente, recuerda que se subió al auto con Coronado y ella le pidió perdón, pero él jamás pudo hacerlo, así que mejor le pidió el divorcio. Además, confesó que su hijo Emiliano lo tiene bloqueado debido a un pleito legal que sostiene con la conductora debido a una casa que le quieren quitar injustamente.

