Revela Eiza Gozález cuál producto usa para mantener joven su piel

La actriz mexicana Eiza González se dio a conocer hace ya varios años con su aparición en la telenovela juvenil "Lola, érase una vez", sin embargo algo que la mantuvo siempre en el ojo público, además de su talento, es la bella piel que tiene.

Durante su carrera se ha caracterizado por constantemente subir contenido a las redes sociales, creando una comunidad en Instagram que supera los más de seis millones de seguidores.

Su belleza no tiene grandes secretos, o por lo menos es lo que ha expresado en entrevistas diversas, no exponerse mucho al sol e intentar no tocarse el rostro son algunas de las medidas que ha dicho seguir para cuidar su cutis, pero no son las únicas y recientemente reveló el resto.

Mediante una historia en su cuenta de Instagram "eizagonzalez" (sin comillas), explicó que usa una crema hidratante de marca británica, muy popular entre los amantes de la belleza para mantener la piel en buen estado.

La actriz explicó que la compañía Augustinus Bader envió obsequios hasta su casa, por lo cual adoptó el producto para su uso diario. La empresa mencionada es popular por tener una línea de skincare con la imagen de Victoria Beckham.

El producto en específico que utiliza González se trata The Rich Cream, una fórmula humectante cuyos ingredientes se caracterizan supuestamente por estimular el rejuvenecimiento.

Está compuesto por Aceite de argán, aguacate y onagra, ricos en ácidos grasos omega 6 y antioxidantes, que además también contribuyen a evitar la resequedad que aparece comunmente durante la temporada de frío.

Ante la publicación de Eiza González, un sector de la opinión pública demeritó el producto, asegurando que fue un publicación pagada para dar publicidad, mientras otros y otras no dudaron en comentar en sus fotografías que piensan usar la crema para evitar el paso de los años.