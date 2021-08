Revela Eugenio Derbez que novia de Sammy Pérez desapareció y él pagó todos los gastos de su amigo

México.- Una lamentable pérdida sufrió el mundo del entretenimiento mexicano, se trata del fallecimiento del actor y comediante Sammy Pérez, a causa de la Covid-19, enfermedad que fue empeorando con el paso de los días y terminó por arrebatarle la vida.

Ante su lamentable deceso, trascendió que la familia del actor de XHDerbez tuvo problemas para recuperar sus restos y cremarlo, debido a que tenía una deuda de un millón y medio de pesos en el hospital en donde lo estaban atendiendo.

Por fortuna, amigos, familiares, seguidores y hasta Eugenio Derbez ayudaron a saldar esta cuenta para darle a Sammy la despedida que se merecía, sin embargo, quien desapareció fue Zuleika Garza, la última pareja del presentador mexicano.

Confirmó Eugenio Derbez en entrevista que la mujer lo internó, pero lo abandonó en el lugar y a la hora de pagar de desapareció y hasta el momento no se sabe nada sobre ella. "La supuesta novia lo internó y lo abandonó y luego ya cuando vio que había que pagar se desapareció, no sabemos dónde está, pero se desapareció efectivamente", externó.

Sin querer entrar en más detalles sobre el tema y con todo el respeto que Sammy se merece, Derbez continuó explicando que se siente tranquilo de haber podido a ayudar a Sammy Pérez cuando más lo necesitaba y es que fue una figura muy importante en su programa televisivo de comedia y parte de su vida.

"Un gran amigo, y ya qué les puedo decir, estoy tranquilo con lo que hice con él y lo que hice por él. Su familia se los podrá decir, yo mismo les pedí que no había necesidad de decirlo a la prensa, pero lo ayudé hasta el último día más que su propia familia y estuve con él, bueno físicamente no porque no podía, pero estuve por teléfono en todo el proceso del hospital, de recoger el cuerpo, de la cremación, todo el tiempo estuve en contacto con su sobrino", compartió el actor y comediante de 59 años.

Sammy Pérez falleció hace algunos días por complicaciones con la Covid-19, pero semanas antes de contagiarse sorprendió revelando que estaba muy enamorado y hasta en planes de boda se encontraba con Zuleika Garza, a quien conoció en 2020.

Momentos más tarde, un ex mánager del comediante contó que Zuleika Garza lo había bloqueado de todas las redes sociales y aparentemente estaba con él sólo por interés. Hasta el momento la joven no se ha pronunciado al respecto.