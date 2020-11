Revela Jennifer Lawrence secreto para mantener su figura sin hacer dietas

La famosa actriz estadounidense Jennifer Lawrence, conocida mundialmente por su papel protagónico en la película de ciencia ficción Los Juegos del hambre (The Hunger Games, 2012), ha confesado que no le gusta hacer dietas, sin embargo, luce una figura saludable, tonificada y envidiable ¿Cómo lo hace?

Cuando la actriz encarnó a la heroína Katniss Everdeen en Los juegos del hambre en 2012 confesó a Glamour que era una persona anti-ejercicio y anti-dieta, pero cuando un papel lo requería, sí incusionaba en el ejercio para tonificar su cuerpo. ¿Y la dieta? la actriz ganadora de un Premio Óscar mencionó que no podía trabajar con el estómago vacío.

"Odio decir: 'Me gusta hacer ejercicio'. Quiero golpear a las personas que dicen eso en la cara. Pero es agradable estar en forma para una película, porque básicamente lo hacen todo por ti. Es como: 'aquí está tu entrenador. Esto es lo que puedes comer'. No hago dieta. ¡Hago ejercicio! Pero no hago dieta. No puedes trabajar cuando tienes hable", confesó la actriz.

Algunos papeles de Jennifer Lawrence le han requerido tener una figura particular, por lo que ha necesitado aumentar su rutina de ejercicio para equilibrar su dieta poco estricta. La actriz no deja de comer algo que se le antoje para mantener la figura. "Para mí es más fácil poner ese esfuerzo adicional en el gimnasio en lugr de poner el esfuerzo adicional en: ¡Oh no, yo no puedo comer eso!".

Durante el rodaje de las películas de X-Men, donde la actriz interpreta el papel de Mystique/ Raven Darkholme Jennifer acudió al entrenador Dalton Wong . La actriz escribió un prólogo en el libro del entrenador "Cambió mi cuerpo para esa película, pero me dio las habilidades para cambiar mi vida. Nunca podría vivir con una 'dieta'. Dalton me enseñó a comer, moverme y vivir unna vida deliciosa pero saludable. Siempre se lo agradeceré", escribió.

Dalton Wong reveló en su libro que el plan de entrenamiento de Lawrence está basado en carreras matutinas para mover el cuerpo y ráfagas cortas y regulares de ejercicio en intervalos de alta intensidad.

Para la famosa franquicia de Los juegos del hambre, películas basadas en las novelas de Suzanne Collins, la actriz estadounidense se mantuvo en forma con apoyo de un médico quiropráctico en medicina deportiva, el Dr. Joe Horrigan. Para el papel de Katniss Everdeen, Lawrence hacía carreras de velocidad, paseos en bicicleta estática, lecciones de tiro con arco, además de escalada de rocas y árboles.

En uno de sus más recientes trabajos, Jennifer interpretó a una ex bailarina convertida en una espía en "Red Sparrow" (2018), por lo cual decidió trabajar con un entrenador de ballet durante tres meses.

Jennifer Lawrence en Operación Red Sparrow (2018) | Especial

"Trabajé con Jen seis días a la semana, tres horas al día durante tres meses, además de hacer entrenamiento cruzado en forma de pilates o tonificación y entrenamiento con pesas, o girotónica", explicó el entrenador de ballet Kurt Froman a Body and Soul.

De esta manera, la famosa actriz de Hollywood puede seguir con su amor a la pizza y al vino tinto alejada de las dietas restrictivas y disfrutando su reciente matrimonio con Cooke Maroney, director de una galería de arte, con quien se casó en el pasado octubre de 2019, pero trabajando duro en el ejercicio cuando un papel en la pantalla grande lo requiere.