Revela Juan Osorio que se despidió de sus hijos y nietos por miedo al covid-19

CDMX.- Hace casi un mes el productor de televisión nacido en Toluca de Lerdo, Estado de México, Juan Manuel Osorio Ortiz, conocido en el medio artístico solo como Juan Osorio, fue diagnosticado positivo a la prueba contra el covid-19, hoy 21 de diciembre hizo una declaración que conmocionó a millones de personas.

En entrevista para el diario El Universal, el ex de Niurka Marcos, afirmó no tener conocimiento sobre dónde o quién le contagió con la enfermedad infecciosa, incluso, según sus palabras lo hizo pomada a tal grado que se despidió de sus hijos por si acaso no ganaba la dura batalla.

Narra el medio citado que su voz se escuchaba débil y cansada, mientras una tos repentina no le dejaba desenvolverse con la misma naturaleza que nos tiene acostumbrado al momento de tomar el micrófono.

Además, Juan Osorio explicó que en los días pasados no podía expresar palabra, pues realmente estuvo muy grave de salud, aunque logró recuperarse por el cuidado de los doctores, la enfermera y el apoyo de sus hijos, a quienes agradeció por todo.

Hubo un momento en la madrugada que me despedí de mis hijos, ellos del otro lado de la puerta", detalló.

El productor de telenovelas como "Sueño de amor", de 63 años de edad, también agradeció a Dios por no dejarlo solo en esos complicados momentos en los que vio lejana la recuperación, pensando que llegaría el fin de sus tiempos.

Juan Osorio explicó que ahora, exactamente 25 días después de dar positivo a coronavirus, tiene secuelas en los pulmones, cansancio y dolor de cabeza, aunque su salud ha mejorado y ya puede platicar, además de que los médicos le permitieron levantarse de la cama.

El también productor de "Salomé" contó que aunque ya está mejor, el proceso para recuperar completamente las energías es lento, aunque sigue esforzándose en busca de ser el mismo de antes y sigue al frente de la telenovela "Qué le pasa a mi familia".

Para lograrlo, dijo que hace terapias, pero recalcó que pasar por el contagio del virus cambia la forma de ver el mundo.

"Estamos en proceso de terapia pero quiero decirte que le cambia a uno la vida, con esta vivencia, valoras mucho la vida. Yo no podía saber qué seguía, me sentía muy mal cuando me daban las crisis, fue muy difícil, tenía muy poco oxígeno, en los lugares no te recargaban los tanques”, dijo para el medio antes mencionado.

Pero Juan Osorio no solo se despidió de sus hijos al pensar que perdería la vida, también lo hizo de sus nietos. Fue mediante una videollamada con su familia, donde se encontraba su descendencia y dos de sus nietos, donde decidió hablar con ellos por si no los volvía a ver.

Nunca me imaginé ver cómo estaban llorando, te parte el alma porque son el motor de mi vida, y son de las cosas que no prevees porque nunca te preparas para la muerte”, externó con emotividad.

Recordemos que los hijos del productor que trabaja para Televisa son Miriam Osorio Ávalos, Juan Osorio Ávalos, Sabrina Osorio y Emilio Osorio.