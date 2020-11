Revela Laura Bozzo que Magda Rodríguez la salvó de una depresión (VIDEO)

México.- Como Debate ya te informó oportunamente, este domingo 01 de noviembre perdió la vida la productora de televisión Magda Rodríguez, por lo cual decenas de personalidades públicas dieron sus condolencias, una de ellas fue la conductora de televisión, Laura Bozzo, quien además hizo una impactante revelación.

Mediante un video subido a su cuenta oficial de Instagram, la polémica presentadora del programa "Laura sin Censura", expresó su sentir mientras se le ve notoriamente triste por la situación.

Siempre he sabido qué decir, pero ahorita no tengo palabras; de verdad que no tengo palabras para expresar el dolor que estoy sintiendo en estos momentos", dijo al inicio del material audiovisual.

Momentos más adelante, tomando un tono aún más serio, Bozzo se quitó los lentes obscuros y dirigió unas palabras a quien fuera su amiga:

"Magda, ¿Te acuerdas cuando llegué a tu casa, la depresión en la que estaba? Tú me salvaste la vida, me sacaste de todo el dolor y de todo lo que vivía; me enseñaste a sobrevivir. Y hoy no tengo palabras, qué Dios te bendiga", expresó la originaria de Lima, Perú.

Acompañando el metraje, Bozzo publicó un texto en el cual agradeció a Rodríguez por su apoyo, asegurando que ella la tendió la mano cuando todos la dejaron sola.

"Mi adorada @magdaproducer nunca tendré como devolverte todo lo que hiciste por mi. no puedo creer que te hayas ido te extraño tanto. mi ángel de la guarda estarás por siempre en mi ♥️aprendí tanto de ti que cambiaste mi vida y quiero que sepas que seré fuerte no olvido nuestras charlas en tu casa tus consejos me diste la mano cuando todos se apartaron de mi por eso y por mucho más te adoro y vivirás en mi por siempre", se puede leer.

Por otro lado, en su cuenta de Twitter compartió una publicación de hace dos meses, donde la difunta publicó que veía a la nacida en Perú como su hermana.

Estamos concluyendo la primera temporada de Laura sin censura, los primeros 60 capítulos. Laura yo la amo, es mi amiga, somos hermanas y esa amistad va a perdurar por muchísimo tiempo", dijo Rodríguez.

Horas después del fallecimiento de Rodríguez, su hija Andrea Escalona publicó en sus redes sociales un mensaje donde lamentó su fallecimiento, asegurando qué no sabe como vivirá sin ella a su lado.