Revela Miley Cyrus los motivos por los que se divorció de Liam Hemsworth

Estados Unidos.- Una de las noticias que más impacto tuvo el año pasado, fue, sin duda alguna, el anuncio de que la cantante Miley Cyrus y el actor Liam Hemsworth, hermano de Chris Hemsworth, "Thor" en Avengers, habían puesto fin a su matrimonio; múltiples y variadas teorías acerca de los motivos por los que decidieron divorciarse comenzaron a circular en redes sociales. Ahora, a más de un año de la separación, la cantante de "Mother's Daughter" habla sobre las razones detrás de esta.

Durante su participación en el programa radiofónico The Howard Stern Show, conducido por Howard Stern, la actriz de 28 años relató que ellos había decidido dar el gran sí tras el trauma que les dejó el incendio de su casa en noviembre de 2019, incidente ocasionado por los incendios forestales que acontecieron en la ciudad de Malibú, morada a la que en 2017 Cyrus le había escrito una canción en la que hablaba sobre su relación con el actor de "Los juegos del hambre" y lo que significa la ciudad y, en concreto, la casa para su vinculo emocional.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth en "La última canción"/ Fuente: @MCyrusCostaRica

“Y ocurrió que nuestra casa se quemó. Por aquel entonces estábamos comprometidos, no sé si realmente pensábamos que nos íbamos a casar algún día, pero cuando perdimos nuestra casa en Malibú, todo cambió”, relató Cyrus . "Simplemente me aferré a lo que me quedaba de esa casa, que éramos él y yo", declaró la cantante. Motivo por el cual se casaría con él.

Sin embargo, la actriz de Hanna Montana confesó que a pesar de que aún lo ama y lo seguirá amando, lo cierto es que durante el tiempo que duró su matrimonio tuvieron "demasiados conflictos", de ahí que los mejor fue separarse, ya que era prácticamente imposible continuar así.

Miley Cyrus mencionó que lo que ella desea y espera de su pareja sentimental es cariño y afecto. "Cuando llego a casa, quiero que alguien me abrace", señaló. "No me divierto con el drama o las peleas", puntualizó la cantante de "Midnight Sky" dejando entre ver que esos fueron los factores que contribuyeron a su rompimiento con Hemsworth.

Así que aquellos que estaban con la duda de qué fue lo que hizo que esta famosa pareja de tortolitos decidieran cortar todo lazo que los comprometiera, aquí tienen su respuesta; la parejita se separó por motivos más normales de los que pensábamos. Desechadas quedan las teorías de que Miley Cyrus les había sido infiel a Liam Hemsworth y que este se había cansado de sus actitudes "infantiles" o por sus adicciones. (Aunque Miley Cyrus estuvo varios meses sobria, confiesa haber recaído en su adicción al alcohol)

Por otro lado, Cyrus mencionó que el terrible incendio que devoró su hogar en Los Ángeles, California no únicamente afectó su vida sentimental, sino también su música, empezando por su prodigiosa voz.

“Lo primero mi voz, que si escuchas cómo era antes y después del incendio es muy diferente por que el incendio me dejó realmente traumada. Además cuando ocurrió yo estaba en Sudáfrica, no podía volver, y solo podía pensar que mis animales estaban atados a un poste en la playa. Lo perdí todo", narró la cantante de Malibú.

"Tenía tanto allí guardado y todo se fue de repente por culpa del incendio. Cada canción que había escrito, cada fotografía mía que me habían dado mis padres, todos mis guiones, lo perdí todo", resaltó afligida la ex estrella de Disney.