Revela Ninel Conde que sus suscriptores en OnlyFans van en aumento y no duda en consentirlos

A pesar del rotundo éxito que ha tenido, Ninel Conde destacó que evita el contenido de desnudos , pero sí que se deja ver con muy poca ropa. Hasta ahora no planea dejar de lado el proyecto, pues se ha convertido en un buen ingreso económico y no duda en consentir a sus fanáticos, quienes le piden fotos de todo tipo.

El contenido que hay en su cuenta de OnlyFans es muy sensual , al estilo de otros proyectos que ha tenido como distintas revistas para adultos, sin embargo, en esta ocasión todas las ganancias van directamente para ella, no como sus colaboraciones con otras empresas.

Explicó que no es simplemente posar y "mostrar", sino, que hay todo un equipo involucrado detrás para el mejor contenido: "Hay todo un equipo de trabajo: maquillaje, peinado, creativos, gente que se dedica a ver conceptos. Entonces, no es así como de ‘hay, párate en el espejo y enseña la pompi’", comentó.

"Bien honrada y con mucho compromiso. Por eso, ya apreté la dieta porque hay buena competencia, pues es que las chamaquitas vienen, pero no, lo que importa es la edad metabólica [...] que comas bien, hacer ejercicio", señaló Conde durante un encuentro con los medios de comunicación.

Según declaró, ha sido un proyecto exitoso de su carrera, motivo por el cual ha tenido que ser más disciplinada con todo lo que come para mantenerse en forma y seguir deleitando a su público con el mejor contenido.

México.- Ha sido un rotundo éxito para Ninel Conde el debutar en OnlyFans , la actriz y cantante mexicana ha incursionado en la plataforma del momento con contenido de calidad y ha externado su compromiso con el público, pues, como toda una profesional, es dedicada a sus seguidores y no duda en consentirlos.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.