Revela la cantidad que Adela Noriega habría cobrado a Luis Miguel por salir en su video

México. La actriz Adela Noriega, originaria de Ciudad de México y quien supuestamente recibió una amenaza de un expresidente de México, según se publicó en distintos medios, participó como modelo con el cantante Luis Miguel en uno de sus videos, en los años 80, y dan a conocer la cantidad que le cobraría por su desempeño.

Adela Noriega, una de las máximas estrellas en las telenovelas mexicanas y protagonista de historias como El manantial y Amor real, desde los años 80 se hizo famosa como modelo y actriz, y pudo participar en la grabación del video de Luis Miguel Palabra de honor.

Y en distintos portales de noticias dan a conocer ahora qué cantidad de dinero le habría cobrado Adela a Luis Miguel por su trabajo como modelo en dicho video. Supuestamente obtuvo alrededor de 80 mil dólares de aquella época, lo que significaría una gran cantidad, ya que su participación en el video fue pequeña; la imagen de Adela se ve en unas ocho ocasiones y en cuestión de segundos..

En aquellos años, tanto Luis Miguel como Adela Noriega ya eran famosos en México, gran parte de Estados Unidos y otros países; ella gracias a su aparición en telenovelas como Quinceañera y Dulce desafío, y él como cantante de muchos éxitos musicales, entre ellos Decídete, además existió entre ellos una gran amistad.

Y para ser exactos, fue en 1987 cuando Adela Noriega actuó en la telenovela Quinceañera, una producción de Carla Estrada para Televisa en la que también actuaron Thalía, Rafael Rojas y Ernesto Laguardia, entre otros, y cuyo proyecto catapultó a la fama a los citados actores.

Con el paso del tiempo, Adela Noriega ha seguido protagonizando varias telenovelas, todas exitosas, ya que se han transmitido en muchos países del mundo, incluso han sido dobladas.

Actualmente se retransmite por canal 2 de Televisa Fuego en la sangre, historia que grabó en 2008 y se transmitió por vez primera en este mismo año con éxito y en la que comparte créditos con actores como Jorge Salinas, Eduardo Yáñez y Pablo Montero, desde entonces Adela se mantiene alejada del espectáculo.

Los fans de Adela siempre quieren saber de su vida personal y profesional, pero esto no es posible, ya que la famosa actriz prefiere llevar una vida tranquila y no le gusta tanto aparecer en la televisión u otros medios si no se trata de un proyecto de trabajo.

Recientemente se dio a conocer que vive en Estados Unidos, con un supuesto hijo que tiene y es de Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, aunque acaban de hacer público a manera de "rumor" que ese hijo sería de Eduardo Yáñez y no de Salinas.