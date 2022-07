Revelan cláusulas que Luis Miguel incluiría en contratos de CONFIDENCIALIDAD para sus parejas

México. En el programa de YouTube dan a conocer algunas de las supuestas cláusulas que Luis Miguel hace firmar a sus parejas sentimentales y son de confidencialidad.

Luis Miguel es uno de los artistas famosos por su talento, voz y también porque se ha involucrado sentimentalmente con muchas guapas del mundo del espectáculo nacional e internacional.

Stephanie Salas, Mariana Yazbek, Myrka Dellanos, Adela Noriega, Érika Buenfil, Aracely Arámbula y Mollie Gould son solamente algunas de las bellas con quienes Luis Miguel se ha relacionado sentimentalmente.

Luis Miguel y Aracely Arámbula tuvieron una relación durante varios años y son padres de dos niños. Foto de Instagram

Y siempre se ha dicho que el cantante de Cuando calienta el sol, al estar en relación con ellas u otras artistas, les haría firmar un contrato de conficencialidad sobre ellos.

Entre algunas de las cláusulas del contrato que Luis Miguel hace firmar a sus parejas y deben respetar, se cita que durante la relación no pueden hablar de ella con absolutamente nadie.

Tampoco ninguna pareja del cantante puede confirmar que es novia de él, ni el el momento, ni en el futuro, además tampoco pueden revelar ningún detalle de intimidad a la prensa o personas cercanas.

Luis Miguel también prohibe a sus parejas que se tomen fotografías juntos, y cuando llegan a su barco, casa u hotel, deben entregar sus teléfonos o cámaras y se las regresan cuando se vayan de su lado.

Según Chisme No Like, también hay restricciones que se deben firmar en este sentido, entre ellas, que no pueden hablar de lo que vivieron las parejas de Luis Miguel con él.

Además, cuando terminan su relación con el famoso reciben una indemnización que consiste en dinero, propiedad o automóvil, todo depende de cuan importante fue la relación sentimental.

Mollie Gould, expareja de Luis Miguel. Foto de Instagram

El contrato tiene una validez de 10 años después de que termina la relación, citan también en Chisme No Like.

Actualmente Luis Miguel, de 52 años de edad, estaría en relación formal con la española Paloma Cuevas, y al momento ella no ha compartido ni imágenes, ni entrevistas a nadie alusivas a su supuesto romance con él.