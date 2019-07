Revelan como serán los XV años de la hija de Edith González

Edith González le prometió a su hija festejarle en grande su fiesta de XV años: "ya no llegó a cumplirle el sueño a Constanza, ella quería celebrar sus quince años, quería mantener la tradición, vestirla a lo grande, quería hacerlo todo, que la gente fuera también vestida de gala", contó Vanessa Claudio en el homenaje que se le hiciera a la actriz luego de morir el pasado 13 de junio.

Será el próximo 17 de agosto cuando la primogénita de la fallecida actriz Edith González cumpla sus 15 primaveras. En una reciente emisión del Programa Hoy la conductora Andrea Legarreta comentó que la fiesta será en toda regla: “la fiesta sigue en pie, hasta dónde yo sé todo está planeado, claro que habrá una ausencia terrible, pero como se sabe, Edith preparó a Constanza para lo que viniera y para seguir adelante en la vida”.

Por su parte Lorena Velázquez, amiga de la fallecida actriz, aseguró también que Constanza tendrá su celebración de XV años, tal y como lo habría querido Edith: "yo creo que le harán sus papás, porque tiene dos a Lorenzo y Santiago, le harán algo íntimo y bonito. Yo espero que le hagan una fiesta”.

Siguiendo los anhelos de Edith González, la fiesta de su hija sería al estilo de una princesa, donde todos los invitados acudieran de vestidos largos y con atuendos de gala. Por el momento, Constanza Creel González sigue bajo la custodia de su tío Víctor Manuel, tal y como pidió la actriz. Él y sus hijas han dado a la joven la compañía y consuelo que requiere en estos momentos.

Hace unos semanas en el programa Ventaneando, Víctor Manuel González leyó una carta escrita por Constanza en memoria de su mamá:

Mi mamá fue una persona formidable, era una excelente madre, nunca tomó como excusa su trabajo para no hacerlo, de pequeña me acuerdo que sin importar que tan cansada llegaba de trabajar, siempre me daba un beso y a la mañana siguiente no le importaba que la levantara a las seis de la mañana para jugar.

Siempre hubo un beso sin importar la hora, al igual nunca tomó ser buena madre como una excusa para no ser una buena en su trabajo. Me acuerdo que siempre me decía algo, como la carta de resginación de un actor es la muerte, y así lo hizo.

A ella le encantaba aprender, casi siempre que íbamos de viaje era mi guia de turista y si no sabía preguntaba y aprendía. Me llevó a recorrer todo el mundo...recuerdo también que me enseñaba películas y yo a ella música, como nos echamos 3 mil 500 veces la Novicia Rebelde por ser mi película, como la hice ver el Resplandor y Psicosis y que ella era una miedosa.

Cuando tenía 4 años mi mamá se fue a Colombia a hacer una telenovela llamada Doña Bárbara y ella fue la mejor Doña Bárbara. Mamá, aunque Doña Bárbara es un personaje muy fuerte, independiente.

Ya hubiera querido ser la mitad de mujerón que fuiste tú, porque a comparación de ella, en vez de enfrentar al mundo con odio, lo venciste con amor.

Te amo, mamá.