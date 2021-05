Revelan cuántas propiedades hay en el testamento del cantante José José

México. José Joel, hijo del cantante José José, quien falleció en septiembre de 2019 en Estados Unidos, comparte detalles de los bienes que se incluyen dentro del testamento en el que su madre fue nombrada heredera universal.

Días atrás se hizo público que Anel Noreña, exesposa de José José, era la heredera universal de los bienes del cantante de temas como Lo dudo y Almohada.

Ahora José Joel hace público que está enterado que dentro del testamento que dejó su padre existen dos propiedades, pero que aún no comienzan el trámite legal para reclamarlas, y en una de ellas vive actualmente Sara Salazar y Sara Sosa.

José Joel refiere que lo que le preocupa ahora es tener el contro del nombre, la marca de José José y empezar a meter en línea a todas esas personas que se han "llegado a colgar de él", según se da a conocer en distintos portales de noticias.

Repecto a las propiedades, el hijo mayor de "El príncipe de la canción" refiere que una es un departamento ubicado en Miami y la otra es donde habitan su hermana Sara Sosa y su madre, pero la cual figura con deuda porque al parecer no se ha pagado la hipoteca.

Para José Joel el testamento de su padre es una carta de amor que para él, su hermana y su madre antes de separarse de ellos.

Y por ahora José Joel, su hermana Marysol y mamá Anel desconocen cuánto dinero pudo dejar José José, pero eso no les importa tanto y están consientes de que no dejó millones de dólares porque era cantante, no compositor.

Cuando tu eres compositor, un Joan Sebastián o un Juan Gabriel y compones 10 éxitos hay un dinero interesante porque es más regalía para ti, pero cuando eres intérprete te llevas de un 22 a un 25 por ciento de la regalía total."

Y por lo anterior, no hay aún alguna cifra de la cantidad que su mamá Anel podría recibir por las regalías de los éxitos del cantante, y esto se sabrá al hacerse trámites correspondientes con la disquera.

