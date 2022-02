Revelan detalles de cómo se contagió Diego Verdaguer de Covid; Amanda Miguel también dio positivo

Puso a los médicos que lo atendieron, en contacto con la familia de Diego . Toño Mauri comentó que en general, le platicó a Ana Victoria sobre su caso, como su familia se mantuvo unido ante los difíciles momentos, "había cosas que yo realmente no supe, no sabía decirle, son muchas cosas médicas y por eso preferí que los doctores se contactaran con ella".

En una entrevista para "Ventaneando", el hermano de la actriz y cantante Graciela Mauri, manifestó que de acuerdo con lo que Ana Victoria le dijo sobre el estado de salud de su padre, "era prácticamente como me había pasado a mí".

Fue en enero cuando dejó de tener comunicación con el esposo de Amanda Miguel y padre de la también cantante Ana Victoria. Aunque de momento no se han especificado cuáles complicaciones de salud tuvo el artista nacionalizado mexicano, Gustavo Farías aseguró que la familia de Diego Verdaguer buscó la manera para que se llevara a cabo un trasplante de pulmón y salvar su vida.

Los compositores se mantuvieron en comunicación durante su enfermedad . "Llegando a Navidad estaba con Covid, dos semanas estuve como en una nube, nos texteábamos Diego y yo, me puse a leer los textos y el tema del bicho, de la oxigenación y todo ese rollo de salud". Posteriormente, ambos dejaron de hablar de la enfermedad y se enfocaron en los proyectos musicales que tenían".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.