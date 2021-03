Revelan detalles de divorcio de Kim Kardashian y Kanye West; ¿qué pasará con la mansión y los hijos?

Semanas después de hacerse oficial la noticia del divorcio de Kim Kardashian y Kanye West, finalmente se revelan detalles de los acuerdos a los que la ex pareja había llegado antes de su separación formal.

La noticia del divorcio de ‘Kimye’, como se llamaba a la pareja que hacían Kim Kardashian y Kanye West, sacudió a los fanáticos y generó múltiples reacciones debido a que durante 7 años se mostraban como una de las parejas más estables, además de la más famosa entre todo el medio del espectáculo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Desde que los rumores comenzaron a circular, quedaba en duda qué pasaría tanto con los cuatro hijos que la pareja tuvo, como el destino de la propiedad de ambos, valorada en aproximadamente 60 millones de dólares .

Leer más: Como nunca la has visto: Kim Kardashian se hace viral con su PEOR foto hasta la fecha

Al momento de darse a conocer el divorcio, se dejó en claro que entre los dos ya se había llegado a un acuerdo de cómo llevarían a cabo las cosas por su separación, aunque hasta ahora se desconocía de qué trataba este acuerdo.

Aunque la fecha de separación entre ambos sigue en “por determinar”, el divorcio fue solicitado por Kim Kardashian, por diferencias irreconciliables. Estas serían principalmente acerca de sus hijos y la educación que quieren darles, así como otros aspectos como la política y el estilo de vida que los dos quieren tener.

La ex pareja antes de casarse había firmado un acuerdo prenupcial que ninguno de los dos está impugnando, que detalla la liquidación de las propiedades que adquirieron en conjunto durante el matrimonio.

Sería Kim Kardashian quien se quedará con la enorme mansión en Hidden Hills, en Los Ángeles, California, valorada en unos 60 millones de dólares , donde los dos criaron a sus cuatro hijos.

Además, según reportó el portal TMZ, los niños se quedarían con la socialité y la empresaria en su hogar, esto por motivo de buscar estabilidad ante la fuerte noticia de que sus padres se divorcian, buscando hacer el proceso lo menos difícil posible para ellos.

Kim Kardashian había solicitado también que la custodia de North, Chicago, Saint y Psalm fuera compartida, ya que los dos están comprometidos a seguir siendo padres juntos pese a que ya no forman un matrimonio.

Por su parte, Kanye West se quedará en el rancho que adquirió en 2019 en el estado Wyoming, donde ha pasado ya un tiempo desde los rumores del divorcio, pues ya no siente ningún apego con su residencia en Los Ángeles ni el estilo de vida en ese lugar.

La mansión de Kimye y sus hijos

Como se mencionó, la residencia que la ex pareja tiene a su nombre tiene un valor aproximado de 60 millones de dólares , y está ubicada en Hidden Hills, en California, de donde es originaria Kim Kardashian y sus hermanas.

Desde que la adquirieron, los dos habían acordado no mostrarla a detalle en sus redes sociales ni en el programa ‘Keeping Up With The Kardashians' que llega este año a su fin, aunque poco a poco los dos han ido rompiendo ese pacto, hasta conocerse hoy en día acerca de cómo luce la casa por dentro.

Leer más: Problemas maritales de Kim Kardashian y Kanye West podrían ser expuestos en KUWTK

La decoración minimalista se extiende hasta su enorme baño decorado en tonos grises, un comedor en tonos neutrales, además de varias obras de arte que se exhiben por las distintas habitaciones.

Además, la pareja tenía cada uno su propio armario, cada uno del tamaño de un apartamento por sí solo, y los niños, quienes tienen prohibido jugar en la sala, contaban con su propio cuarto de juegos, donde almacenan sus juguetes, disfraces e instrumentos musicales. Cuenta también con una piscina adaptada para chicos y grandes, para que los niños puedan chapotear en ella.