Revelan detalles de la pelea de Angelina Jolie y Brad Pitt durante vuelo, lo que provocó su divorcio

En septiembre de 2016, una impactante noticia le dio una buena "sacudida" a Hollywood. La actriz estadounidense Angelina Jolie, ganadora de dos Premios Óscar, presentó una solicitud de divorcio de Brad Pitt, uno de los actores y galanes más cotizados de la industria cinematográfica, alegando "diferencias irreconciliables", tras once años de relación y dos de matrimonio.

En aquel momento, se dio a conocer que Angelina Jolie y Brad Pitt, tuvieron una fuerte pelea durante un vuelo, en compañía de sus hijos, situación que fue determinante para que la también directora de cine, decidiera separarse y divorciarse de su esposo.

A casi seis años de haber solicitado el divorcio, salieron a la luz pública detalles de aquella pelea que tuvieron los actores, cuando viajaron en un avión privado.

Pero vámonos por partes. Primero, se ha dado a conocer que Angelina Jolie, supuestamente fue la denunciante anónima quien interpuso una demanda en contra del FBI, por cerrar una investigación por agresión física contra su ex esposo Brad Pitt.

En su demanda, habría solicitado documentos relacionados con la investigación, en un intento por averiguar por qué no se presentaron cargos penales contra su ex esposo. Debido a esto, la actriz, aparentemente, filtró a los medios de comunicación, la demanda de acceso a la información, para que la prensa hablara nuevamente sobre las acusaciones contra el actor de Hollywood, dándose a conocer los detalles de aquella pelea.

De acuerdo con un informe del FBI al que tuvo acceso Page Six, Angelina Jolie declaró al Fiscal Federal Adjunto y el Jefe Adjunto de la División Criminal de los Estados Unidos, que creía que Brad Pitt, estaba enojado desde el momento cuando abordaron un avión privado el 14 de septiembre de 2016, en Niza, Francia, con destino a Estados Unidos.

Brad Pitt había estado bebiendo y durante el vuelo, el actor presuntamente llevó a Angelina Jolie a la parte trasera del avión, la agarró por los hombros, "la agarró por la cabeza, sacudiéndola", y empezó a gritarle para acusarla, entre otras cosas, de estar destrozando su familia.

En la demanda, Angelina Jolie señaló que su ex esposo golpeó el techo del avión en cuatro ocasiones, después de decirle: "estás jodiendo a esta familia". Posteriormente, sus hijos preguntaron, "¿estás bien, mami?", a lo que Brad les había respondido: "no, ella no está bien, está arruinando a esta familia, está loca".

Ante esto, Maddox, uno de los hijos adoptivos de los actores, defendió a su mamá: "no es ella, eres tú". Brad Pitt, según, se dirigió hacia el joven, pero Angelina lo detuvo y sufrió lesiones en la espalda y el codo, en su intento por detenerle en la pelea con su hijo.

En otro momento durante el vuelo, según el informe inicial del FBI, Angelina Jolie dijo que Brad Pitt le derramó cerveza encima mientras intentaba dormir.

Al aterrizar en Los Ángeles, California, Estados, al parecer, durante 20 minutos, Brad impidió que su familia bajará del avión, después de que Angelina dijera a sus hijos que se irían a un hotel a descansar. "No te llevarás a mis malditos hijos", le habría dicho el actor y la empujó.

Seis después de esta pelea, Angelina Jolie presentó la solicitud de divorcio ante una corte en Los Ángeles, California. Actualmente, mantienen una pelea legal por la custodia de sus hijos menores.