Revelan detalles sobre la precuela de "La Bella y La Bestia"; este será su nombre

Estados Unidos.- Alan Menken, reconocido por ser compositor y productor de Disney, ha hablado durante una entrevista sobre sus futuros proyectos con la famosa franquicia, dejando emocionados a todos al revelar que trabaja en una precuela de "La Bella y la Bestia".

Estoy demasiado entusiasmado con los proyectos que estoy haciendo", mencionó. "Estoy trabajando en Desencantado y una nueva precuela de La bella y la Bestia, 'The Little Town'", confesó Menken.

El productor musical no especificó si esta película se centrará en Gaston, pues no había habido noticias sobre otra precuela en la franquicia. Sin embargo, en marzo de 2020, se reveló que una serie basada en la vida de Gaston, un personaje del cuento, estaba en desarrollo para Disney+, la nueva plataforma de Disney que ha luchado con otras para convertirse en la favorita del público.

Con Luke Evans y Josh Gad, retomando sus respectivos pápeles como Gaston y Lefou en la película de 2017, así será esta nueva serie. Evans había confirmado en anteriormente que se han escrito ya varios episodios del proyecto y que han escuchado la música de Alan Menken para este proyecto, lo que sugiere que "The Little Town" es probablemente esta serie y no una película con otra perspectiva de la trama.

La influencia de Alan Menken en Disney

El compositor y productor galardonado, Alan Menken, quien es también uno de los pocos EGOTs (ganadores de premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony), ha sido una parte fundamental dentro de Disney, pues ha trabajado en filmes como "La Sirenita", "La Bella y la Bestia", "Aladdín", "Pocahontas" y "Enredados", lo cual le ha valido un Daytime Emmy, un Oscar, Grammys y un Tony, logrando formar parte del club denominado como EGOT.

La Bella y la Bestia, 2017

La película estadounidense "La Bella y la Bestia" fue estrenada en su versión live action en 2017. Dirigida por Bill Condon, escrita por Evan Spiliotopoulos y Stephen Chbosky, y protagonizada por Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Ewan McGregor, Ian McKellen, Emma Thompson, Kevin Kline, Josh Gad, Audra McDonald, Gugu Mbatha-Raw y Stanley Tucci, fue basada en el cuento de hadas del mismo nombre de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont.

Inició su rodaje en los Estudios Shepperton en Londres el 18 de mayo de 2015 y finalmente llegó a las salas de cine dos años más tarde, el 17 de marzo de 2017 con una banda sonora en las que figuran grandes artistas como Céline Dion, Ariana Grande y John Legend, la primera fue quien colaboró en la banda sonora de la primera versión de Disney en 1991.

Recaudación

La Bella y la Bestia logró recaudar 1.260.998.471 de dólares a nivel mundial, logrando así convertirse en la décima tercera película más exitosa de todos los tiempos y la segunda del 2017. Asimismo, fue la película de Disney en live action más exitosa, hasta el estreno de "El Rey León", en 2019, la cual la superó en taquilla.

La película de 1991

Por otro lado, el estreno de la película animada de Disney fue el 22 de noviembre de 1991, está producida por Walt Disney Feature Animation y dirigida por Gary Trousdale y Kirk Wise. Se trata de la primera película animada nominada al Óscar a la categoría Mejor Película, pues en esa época aun no existía la categoría Mejor Película de Animación.

Este filme fue un éxito total, logrando recaudar más de 171 millones de dólares en ingresos domésticos y más de 403 millones en todo el mundo, esto la colocó como la tercera película más exitosa de 1991, siendo superada solamente por Terminator 2: El juicio final y Robin Hood: Príncipe de los ladrones.