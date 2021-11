Revelan el conmovedor AUDIO que envió Eugenio Derbez al papá de Octavio Ocaña

México. Eugenio Derbez envió un audio conmovedor a la familia del actor Octavio Ocaña, joven que murió el pasado 29 de octubre de un balazo en la cabeza y tras haberse vuelto involucrado en una persecución en el Estado de México.

Eugenio Derbez, actor y productor mexicano, es quien dio una de las primeras oportunidades a Octavio Ocaña para aparecer en la televisión de México cuando era niño.

Tras enterarse de que Ocaña perdió la vida, Derbez se mostró triste y mandó un audio a Octavio Pérez, padre del hoy fallecido y es él mismo quien en la mañana de este lunes lo presentó a nivel nacional en un programa de televisión.

"No sabes lo triste que he estado estos días por todo lo que ha pasado. No paro de pensar en Octavio y en lo que pasó y estoy muy enojado, muy triste y me siento impotente ante todo lo que veo y todo lo que leo", expresa Eugenio Derbez en su mensaje a la familia Pérez Ocaña.

Derbez también les expresa que es lamentable que en México ya no se pueda vivir como en años anteriores. "Solamente quiero que sepas que te acompaño en tu dolor y de verdad lo siento muchísimo. Te mando un abrazo enorme y ojalá se pueda hacer justicia", reitera el famoso comediante.

Foto de Instagram @ederbez

El hijo de la primera actriz fallecida Silvia Derbez también ofrece su ayuda a Octavio Pérez y a su familia si la consideran para continuar con las investigaciones o cualquier otra necesidad.

En la misma entrevista, la madre de Octavio Ocaña relata la manera en que ella y su hijo conocieron a Eugenio Derbez. Cuenta que un día llevó a su hija al CEA y ahí Eugenio miró a Octavio de pequeño, y sin conocerlo lo invitó a una prueba de actuación, lo llevó y se quedó para actuar en Vecinos.

La inesperada muerte de Octavio Ocaña ha causado tristeza dentro y fuera del mundo del espectáculo, pues las autoridades hicieron público que él mismo se dio el balazo que le quitó la vida en el interior de su camioneta, de manera accidental.

Pero con tal versión la familia de Ocaña no estuvo de acuerdo y su padre, el señor Octavio Pérez, dijo que hará que la verdad se revele respecto a cómo sucedió la muerte de su hijo y ha hecho público que los policías fueron quienes le dieron el balazo.

El domingo pasado 7 de noviembre se realizó una marcha en CDMX para pedir que se haga justicia en el caso de Ocaña, y la titularon "Justicia para Octavio Ocaña", además tuvo lugar en varias ciudades de la república mexicana.