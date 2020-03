Revelan el motivo que causó la pelea entre Kim Kardashian y Kourtney

El reality show Keeping Up with the Kardashians es todo un éxito y en el capítulo de este jueves se revela el verdadero motivo por el cual Kim Kardashian y Kourtney Kardashian se pelearon meses atrás.

De acuerdo a lo que se ve en las imágenes, Kim Kardashian comentó que Kourtney Kardashian, su hermana, no tendría ética profesional porque canceló su participación en un evento de moda y belleza importante, supuestamente porque le dolía la garganta.

Kourtney debería de haberse hecho presente en ese evento, porque era un compromiso profesional, pero no lo hizo, alegando que estaba delicada de salud.

Kim se puso como ejemplo y dijo que si ella estuviera en su lecho de muerte, aún así se presentaría a trabajar.

Y mamá lo sabe. Está acostumbrada a que Khloé y yo sigamos adelante aunque nos estemos muriendo", cita Kim.

Kourtey, molesta, contesta a Kim sobre su forma de pensar:

Te comportas como si yo no hiciera una mi**da. Te has montado esa historia en tu cabeza... y te voy a matar si vuelves a decir algo parecido. Me dejo el cu** trabajando y, aunque no quisiera trabajar y decidiera quedarme en casa con mis hijos, también estaría en mi derecho de hacerlo, im**cil".

Kim y Kourtney llegaron a los manotazos y forcejeos, luego se dieron de patadas y la situación empeoró bastante.

Kim le advierte a Kourtney que le clavará las uñas si la vuelve a provocar y luego la cachetea. Es Khloé, su otra hermana, quien trata de evitar que se sigan golpeando.

Las Kardashian triunfan con su reality show Keeping Up with the Kardashians

El reality show Keeping Up with the Kardashians (Las Kardashian en España), es el reality show de Kim Kardashian y sus hermanas y se estrenó en el canal E! el 14 de octubre de 2007.

El reality aborda la vida cotidiana de la familia Kardashian/Jenner, formada por la exesposa y los hijos del fallecido abogado Robert Kardashian y por el exesposo de Kris, Caitlyn Jenner (anteriormente conocido como Bruce Jenner), y las hijas de ambos.

Indudablemente, en la actualidad es uno de los reality shows con más éxito en la televisión; es visto en muchos países del mundo y siempre da de qué hablar.

Los fanáticos y admiradores de las Kardashian no se pierden un solo capítulo de Keeping Up with the Kardashians, ya que siempre están llenos de polémica y controversia alrededor de sus protagonistas.

En las primeras temporadas, la serie gira alrededor de Kim Kardashian y en ellas se ha mostrado cómo es su vida, la cual ha estado rodeada de lujos, viajes, excesos de todo tipo y escándalos.