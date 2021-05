Revelan en KUWTK que Kim Kardashian y sus cuatro hijos tuvieron Covid-19

Estados Unidos.- La Covid-19 continúa siendo un terror para el mundo entero, esta enfermedad sigue aquejando y preocupando a todos, pues ha dejado en claro que no importa quién seas, puedes contagiarte, como le paso a Kim Kardashian, quien a pesar de tener la oportunidad de no exponerse la contrajo junto a sus hijos.

En el más reciente episodio del reality show estadounidense de E!, Keeping up with the Kardashians, se revela que la socialité y sus hijos estuvieron infectados de la enfermedad y fue ella quien sufrió más consecuencias, pues se le aprecia débil a la hora de estar de pie y querer respirar con normalidad.

Según cuenta Kim en el episodio más reciente que sigue la vida de esta mediática familia, fue debido a que un compañero de escuela de su hijo Saint estaba contagiado y terminó por enfermarlo a él, y el pequeñito al ir a casa terminó contagiando a su hermana mayor y su madre.

Entre las escenas del capítulo se aprecia a Kim Kardashian visiblemente afectada por la enfermedad y el malestar general que esta provoca, mientras relata que ella y su hija mayor North se hicieron las pruebas y terminaron por recibir un resultado positivo, lo cual preocupó al resto de la familia.

Afortunadamente, la familia se recuperó de la enfermedad, pero continúa tomando todas las medidas necesarias para evitar volverse a contagiar. Debido a el brote de Covid-19 en la familia Kardashian, la producción de su reality show tuvo que ser suspendida por dos semanas hasta que todos dieran negativo a la enfermedad.

Cabe mencionar que una de las últimas temporadas de Keeping up with the Kardashians tuvo que ser suspendida definitivamente debido a el gran número de casos registrados de Covid-19 en Estados Unidos, que tuvo que obligar a hacer aislamiento y cuarentena a sus habitantes.

Entre la familia Kardashian-Jenner hubo algunos casos, pero el que se detalló fue el de Khloé Kardashian, quien fue la primera en contraer la enfermedad justo en los primeros días de confinamiento. Hoy, Kim Kardashian revela que ella y sus hijos también se enfermaron hace poco, pero están mejor.