Estados Unidos.- El pasado 17 de diciembre trascendió que la hermosa modelo Joselyn Cano falleció a los 30 años de edad tras una supuesta complicación durante una cirugía y desde ese momento fallecimiento se vio rodeada de misterios, pues muchos aseguraron que todo era falso y ahora de confirma lo que muchos temían saber.

La modelo estadounidense con ascendencia latina sí murió y fue de una mala cirugía estética de glúteos en Medellín, Colombia, el 07 de diciembre de este año, tal y como se había rumorado. Es en su biografía de Wikipedia en donde se puede encontrar dicha información, así como los inicios de su carrera y logros en el mundo del entretenimiento.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aunque en dicha página no lo mencionan, y muchos no estaban enterados ni siquiera se lo imaginaban, pero la modelo era madre, no de uno, sino de dos niños, una pequeña y un pequeño, ella de algunos cinco años de edad y él de apenas dos añitos, aproximadamente.

Es gracias a un video que circuló en redes sociales como todos se enteraron de la noticia, pues el usuario de YouTube, Israel Cano, quien aseguran es su hermano, subió a su cuenta el audiovisual titulado "Remembering Joselyn Cano", donde incluyó fotografías de la influencer cuando apenas era una niña e inéditas imágenes de su embarazo.

Revelan fotos de Joselyn Cano embarazada y de sus dos hijos. Foto: YouTube

Alejada de cargados maquillajes, reveladoras prendas y un cabello bien estilizado, la modelo aparece en algunas fotografías con ropa cómoda y al natural mientras se muestra al lado de sus pequeños. Su inesperada muerte dejó a dos niños huérfanos y para muchos fue una gran sorpresa esto, ya que rara vez se refirió a su maternidad.

La modelo consentía de lo mejor a sus pequeños, tanto que en una ocasión, de hecho una de las pocas en las que compartió imágenes de sus hijos, reveló que llevaba a su hija, a quien llamó "su princesa", a Disneylandia para divertirse a su lado. Esto sin mencionar las increíbles fiestas que les organizaba sin escatimar en gasto para hacer felices a sus más grandes tesoros.

En otras fotografías del video se presenta también a la familia de la influencer, su madre, su padre y sus dos hermanos menores. Así como imágenes del pasado durante su infancia, adolescencia y eventos especiales de su vida.

Joselyn Cano era madre de dos hermosos pequeños. Foto: YouTube

Pese a haber sido madre de dos, Joselyn Cano tenía el mejor de los cuerpos y esto se pudo comprobar en las numerosas ocasiones en que lo lucía con asfixiantes prendas o trajes de baño de infarto. Tan bella se lograba lucir con estos atuendos que logró conseguir millones de seguidores en las redes sociales, siendo considerada como la Kim Kardashian mexicana.

¿Quién fue Joselyn Cano?

Joselyn Cano era una modelo, influencer, diseñadora de modas y empresaria originaria de Anaheim, California, aunque de ascendencia mexicana, pues su madre es de Jalisco y su padre de Durango, por lo que la joven siempre se mostró de lo más orgullosa de sus raíces, pues no perdía la ocasión de compartir publicaciones en español con sus fanáticos, aunque su primer idioma era el inglés.

Desde muy corta edad comenzó a dar sus primeros pasos dentro del mundo del modelaje en Estados Unidos y una vez fue reconocida, logró posar para portadas de diferentes revistas, incluso, fue presentada en más de una ocasión en convecciones en donde firmaba autógrafos a todos aquellos que la admiraban.

En las redes sociales logró un gran éxito mundial tras compartir con sus seguidores su belleza y sus envidiadas curvas, pues por todo esto fue considerada como una verdadera diosa, aunque muchos la criticaban por haberse hecho algunos retoques en el cuerpo, algo que ella siempre ignoró y demostró que gracias a rigurosas dietas y arduas rutinas de ejercicio logró mantener un cuerpo espectacular.