Revelan inédita conversación entre Karla Luna, Karla Panini y Américo Garza

La familia de la fallecida comediante Karla Luna, compartió un video donde comparten el audio de una conversación nunca antes mostrada entre Karla Panini, Américo Garza y Karla Luna. En dicho audio se puede escuchar como la "comare morena" encara a estas dos personas sobre el romance que tenían a sus espaldas.

En el video titulado "La verdad de Karla Luna", la familia de la comediante habla sobre el proceso legal que continúa para poder ver a las hijas menores de Karla Luna, quienes viven con su padre Américo Garza y Karla Panini. Asimismo cuentan que la "comare morena" fue estafada con las ganacias que tenían con los shows de Las Lavanderas.

La conversación entre Karla Panini, Américo Garza y Karla Luna ocurrió el 8 de diciembre de 2014. Al principio están hablando sobre unas cuestiones financieras, sobre un dinero que de acuerdo con Américo Garza se perdió. Posteriormente la fallecida comediante les dice que el motivo de dicha reunión también era para hablar del amorió entre ellos dos.

Al ver que Karla Panini le seguía mintiendo, Karla Luna le dijo: "Dios no va a permitir que tú sigas jugando conmigo, tú sabes que no me dijiste la verdad, dos besos hace cuatro años y duró seis meses la relación, tú sabes que no fue así. Ahora me doy cuenta otra vez de que eres falsa, porque yo te estoy diciendo bien que me lo digas, te estoy dando la oportunidad y me estás demostrando una vez más lo que Dios me dice".

Eres mentirosa, eres traicionera y eres falsa.

Karla Luna puso en su lugar a Karla Panini

La "comare morena" leyó ante su esposo Américo Garza y Karla Panini una serie de mensajes que ellos se mandaban, donde evidenciaban lo que había entre ambos.

Américo Garza le preguntó de dónde sacó esos mensajes, a lo que Karla Luna le respondió que de un celular que él le regaló a su hermana Érika Luna, para luego dirigirse a Karla Panini con estas palabras:

Tú destruiste mi matrimonio Karla, tú lo destruiste, te metiste a mi patrimonio y destruiste mi matrimonio, le robaste a mis hijas a su padre, les quitaste su corazón a dos niñas, ellas son indefensas.

En el audio Karla Luna menciona que estaba segura de que Karla Panini era quien le decía a su esposo Américo Garza, que ella se metía con otros hombres. "Tú me decía 'dejalo a la ching... no te merece, seguramente anda con otra".

La familia de Karla Luna manifestó que la intensión de compartir todo esto, era para limpiar la imagen de la "comare morena", la cual varias personas han intentado manchar con falsas historias. Te comparto el video completo:

