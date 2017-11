Revelan jugoso sueldo de Galilea Montijo y Andrea en "Hoy"

Jorge, el Burro Van Rankin, reveló cuánto le pagan en Hoy y causó sorpresa en las redes sociales.

A pesar de que el conductor hizo la revelación hace poco más de un mes, la declaración se ha hecho viral en los últimos días.

A principios del mes de octubre, El Burro fue invitado al programa La Saga, que transmite Adela Micha por Internet, fue ahí que Van Rankin se quejó de lo “mal pagado” que está en el programa Hoy.

De hecho, hasta reveló su sueldo:

“Yo me atrevo a decirlo públicamente cuánto me pagan por programa. Cuatro mil varos por programa. Te lo juro por Dios. 80 mil pesos al mes" y agregó, “para lo que es la televisión, está muy mal pagado”.

Finalmente no dejó pasar la oportunidad para compartir que a Esteban Arce le pagan más a pesar de las polémicas que han enfrentado.

Y es que su salario varía según la fama y la popularidad que tienen, pues tanto Galilea como Andrea y Raúl Araiza tienen diferentes ingresos.

Aunque chacaleo hizo énfasis en que el sueldo promedio sería de 185 mil pesos al mes.

Natalia Téllez, una de las conductoras del programa matutino, dijo que ella es feliz por ganar 80 mil pesos al mes, contrario a lo que mencionó su compañero Jorge Burro van Rankin, quien afirmó que dicha cifra se le hace muy poco.

La bella conductora de comentó que:

"No es cierto, que la gente tiene sueldos estratosféricos en la tele; pero ahora no es así, yo considero que no es un mal pago, tampoco es como la gente cree que eres millonario”.