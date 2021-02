Estados Unidos.- Se sabe que la nueva versión de la "Liga de la Justicia" de Zack Snyder es uno de los lanzamientos más esperados de este año, aunque seguirá la estructura de la cinta de 2017, tendrá importantes cambios y algunos personajes adicionales, uno de estos es el Joker, personaje que volverá a ser interpretado por Jared Leto.

El actor vuelve a meterse en la piel de este emblemático personaje de DC Comics y justo hoy se ha revelado la primera imagen de Joker, un pequeño adelanto que ha emocionado muchísimo a los fanáticos de este universo y a algunos internautas, quienes aseguran que seguramente se vienen grandes sorpresas con el próximo lanzamiento.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el primer adelanto sólo se aprecia una silueta de fondo, misma que sostiene una carta del Joker entre sus dedos, aunque es poco lo que se aprecia, esto bastó para aumentar la emoción de todos los fanáticos de los superhéroes y villanos de DC Comics, ya que auguran un éxito rotundo y actuaciones impecables.

Leer más: ¿Por qué Disney + sacó de su catálogo infantil clásicos como Dumbo, Peter Pan y Los Aristogatos?

"Increíble personaje que creaste. Es un honor que nuestros mundos choquen", se lee en el primer adelanto del nuevo personaje de Joker en la cinta de La Liga de la Justicia de Zack Snyder, cuyo estreno será el 18 de marzo del presente año en HBO Max.

Revelan la primera imagen de Jared Leto como Joker en La Liga de la Justicia

De nueva cuenta se verán las participaciones de Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Flash, Aquaman y Cyborg, por los actores que los interpretaron en el pasado, quienes tendrán que intentar salvar al mundo de la catastrófica invasión de Steppenwolf y su ejército de parademonios.

En las redes sociales, las reacciones no se han hecho esperar, pues de inmediato hablaron sobre el tema y se muestran de lo más emocionados por lo que se aproxima con el nuevo filme. Sin duda alguna, lo que más ha emocionado a los fanáticos de este universo cinematográfico es la apariencia del vocalista de 30 seconds to Mars, pues no es la misma que la de Suicide Squad de 2016.

Leer más: Imágenes filtradas de la grabación de Spider-Man 3 despiertan confusión y especulaciones

Entre los comentarios, muchos usuarios aseguran que Jared Leto en la nueva versión de su personaje tiene un gran parecido a la versión de Joker interpretada por Heath Ledger, aunque esto podría sólo ser una ilusión, ya que la fotografía realmente no se distingue con claridad.

Será sólo cuestión de tiempo para ver la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, un proyecto que mantiene a los fanáticos del Universo Extendido de DC (DCEU) muy emocionados y al pendiente de cada uno de los movimientos que respectan a dicho lanzamiento.