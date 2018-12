Revelan la razón por la cual Juan Gabriel fingió su muerte

La polémica sobre la supuesta resurrección de Juan Gabriel aún continua ya que Joaquín Muñoz y Jorge Carbajal, acudieron al programa 'Intrusos', para revelar el motivo por el cual el cantante no se ha presentado.

Mucho se ha dicho sobre la muerte de Juan Gabriel/AFP

De acuerdo con el exmánager y el periodista la razón por la cual Juan Gabriel no ha aparecido, e incluso el por que fingió su muerte, es por que supuestamente lo quieren matar, aunque dijo desconocer las causas.

Lo que pasa es que también hay que entender una cosa, Juan Gabriel no es que se fue de vacaciones, no es que se fue un spa, no es que ande disfrutando de la vida, lo hizo por algo, algo muy fuerte, era defender su vida entonces para poder aparecer tiene que estar bien armado todo bien cuidado y sobre todo bien protegida su vida, esa es la realidad digan lo que digan, expresó Carbajal.

Tras escuchar las declaraciones Aurora Valle decidió preguntarle al periodista de que se tenia que cuidar Juan Gabriel y esto fue lo que le respondió:

Lo que si te digo es que tuvo que huir para que no lo mataran esa es la realidad, expresó Jorge.

Cabe mencionar que Joaquín Muñoz comenzó el rumor sobre Juan Gabriel quien supuestamente se encuentra con vida y se está escondiendo para después hacer una gran aparición ante todos.