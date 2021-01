Revelan la supuesta fecha cuando Gabriel Soto grabó su video íntimo

Luego de que se filtrará el video íntimo de Gabriel Soto surgieron varias preguntas: ¿A quién le mandó el video? ¿Cuándo lo grabó? ¿Se lo mandó a Irina Baeva cuando aún estaba casado con Geraldine Bazán? ¿Se lo mandó a otra persona ahora como novio de Irina Baeva? y otras más. Recientemente algunas de estas preguntas tuvieron respuestas en el programa "El Gordo y la Flaca" de la cadena Univisión.

En este show de televisión conducido por Raúl "El Gordo" Molina y Lili Estefan, el periodista Armando Gallegos aseguró que Gabriel Soto grabó su video íntimo en el 2014. En aquel entonces el periodista de espectáculos era editor de la revista TVyNovelas. De acuerdo con sus declaraciones en ese año le llegó a la redacción de la revista dicho video, sin embargo, se negó a hacerlo público.

Posteriormente Armando Gallegos intentó avisarle al galán de telenovelas y a su entonces pareja sentimental Geraldine Bazán, que le habían ofrecido el video para publicarlo. Asimismo señaló que el material habría sido filtrado por una mujer quien fue amante del protagonista de la telenovela "Soltero con hijas" en aquel tiempo.

Con esto quedaría descartado que Gabriel Soto le fue infiel a su novia Irina Baeva, con quien protagonizó en el 2016 la telenovela de Televisa "Vino el amor". Una versión totalmente distinta publicó hace unos días la revista TVNotas, asegurando que la actriz originaria de Moscú, Rusia, tuvo una fuerte discusión con el galán de los melodramas, ya que al parecer habría mandado este video íntimo en septiembre pasado, cuando Irina estuvo en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) perfeccionando su inglés para futuros proyectos. (Alfredo Adame apoya muy a su manera a Gabriel Soto, tras la filtración de su video íntimo).

Según una fuente cercana a la pareja, contó a TVNotas que Irina Baeva jamás aceptaría que Gabriel Soto le fue infiel. "No va a soportar que los fans de Geraldine le escriban en las redes que eso merece, que sabían que pasaría, que es karma, que se la aplicaron a ella; hará hasta lo imposible por dar con la verdad, públicamente hará creer que todo está bien entre ellos, pero no va a descansar hasta saber con quién la engañó Gabriel".

Mamá de Geraldine Bazán involucrada en el video de Gabriel Soto

El actor y también promotor deportivo originario de la Ciudad de México, le habría asegurado a Irina que el video en mención, lo grabó en el tiempo cuando estaba con la mamá de sus hijas. "Con tal de que le creyera, se atrevió a decirle que era cuando todavía no la conocía, en el tiempo que estaba con Geraldine, que había sido una de las tantas peleas que había tenido con ella, que se fue de la casa y que se puso cachondo con una amiguita, pero no recuerda quién era", manifestó la supuesta persona cercana a los actores.

Otro de los rumores que han surgido recientemente señala que fue la señora Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán, la persona que filtró el video íntimo de su ex yerno. El programa "Un nuevo día" de la cadena hispana Telemundo, se comunicó con la progenitora de la actriz de telenovelas, para pedirle su opinión al respecto.

"Dijo que no tenía nada que ver con este video y que ni siquiera lo había visto, no tiene nada qué hablar de ese tema que es tan grotesco y es toda una vergüenza", dijo la conductora del matutino Adamari López. Según la señora Rosalba Ortiz, un ex colaborador de Gabriel Soto, sería el responsable de toda esta situación. "Que Gabriel averigüe si la persona a quien él ha despedido recientemente tiene que ver con la filtración del video".

Gabriel Soto se ha mantenido al margen de todos los rumores que han surgido; solamente ha hablado en una ocasión del tema, resaltando que se sentía vulnerable por la manera en que su intimidad había sido violada.