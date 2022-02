Revelan las primeras imágenes de Belinda en la nueva serie Bienvenidos a Edén, su regreso a la actuación

Durante su infancia, Belinda trabajó en telenovelas infantiles como Amigos por siempre, Aventuras en el tiempo y Cómplices al rescate, por mencionar algunas. En su juventud también estuvo presente en producciones como Patito Feo, The Cheetah Girls 2 y Guardianes de la bahía. Corazones al límite y Camaleones son otros de sus proyectos destacados.

Bienvenidos a Edén cuenta la historia de un grupo de jóvenes que deciden emprender un viaje hacia un lugar paradisiaco para acudir a una fiesta a la cual fueron invitados, pero no todo sale como esperaban, ya que pronto se dan cuenta de que la situación es totalmente diferente y tienen una aventura que cambiará sus vidas para siempre.

México.- No todo es tristeza y corazones rotos, se han revelado las primeras imágenes de Belinda en su regreso a la actuación de la mano de Netflix para su nueva serie de nombre Bienvenidos a Edén, un proyecto que tiene muy emocionados a todos sus fanáticos y a la misma cantante mexicana, según señaló hace algunos meses.

Gilberto Coronel Periodista Web

