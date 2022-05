Revelan las primeras imágenes oficiales de Avatar 2; 13 años después de la primera entrega

Estados Unidos.- Han pasado 13 años desde el estreno de Avatar a nivel mundial, una película que logró un sinfín de premios por su historia original, producción y sus efectos especiales; este 2022 se estrenará finalmente su secuela y las primeras imágenes se han lanzado, dejando en claro que la espera ha valido completamente la pena.

Avatar: The way of water es la secuela de Avatar, producción de James Cameron, y ya está muy cerca de estrenarse, por ello, las imágenes de dicha producción han comenzado a salir la luz, volviéndose virales y robándose todas las miradas, pues muchos han esperado su segunda parte, que inesperadamente llegó después de varios años.

En las imágenes filtradas por Internet se aprecian distintas partes de la trama como uno de los avatar nadando con un ser gigantesco por el agua, dejando en claro que se vienen más creaturas extraordinarias para conocer, también se puede apreciar a los personajes en su modo de lucha en el mar, en otra se deja en claro que las criaturas voladoras también estarán presentes en la historia y, finalmente, a un personaje que parece dar vida a alguna princesa o figura importante dentro de la tribu del espacio.

Dichas imágenes han sido filtradas por T2BLive en Twitter, logrando miles de me gustas y distintas reacciones. Cabe mencionar que el anuncio de la grabación de una secuela de Avatar ha emocionado al máximo al público y los fanáticos de la historia, que están impacientes por ver lo nuevo para contar.

Será el próximo 16 de diciembre cuando se estrene la secuela de Avatar. Disney ha dado a conocer también las fechas de las demás películas que completarán la saga, así como sus respectivos títulos: Avatar 2 (16 de diciembre de 2022) ⇒ Avatar: The Way of Water (Avatar: la senda del agua); Avatar 3 (20 de diciembre de 2024) ⇒ Avatar: The Seed Bearer (Avatar: el portador de semillas); Avatar 4 (18 de diciembre de 2026) ⇒ Avatar: The Tulkun Rider (Avatar: el jinete de Tulkun); y Avatar 5 (22 de diciembre de 2028) ⇒ Avatar: The Quest for Eywa (Avatar: la búsqueda de Eywa).

Leer más: Eduin Caz, Galilea Montijo y más: Así lucían estos famosos de niños (FOTOS)