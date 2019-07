Revelan llamada al 911 tras la agresión de Pablo Lyle

Miami, Florida.- Pablo Lyle acudió el pasado jueves a la corte para esclarecer su situación legal, luego de que fuera acusado de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández. Ahora el programa El Gordo y la Flaca de la cadena Univsión, dio a conocer la llamada que unos testigos hicieron al 911 luego de la agresión del actor sinaloense al hombre de origen cubano.

De acuerdo con el audio dado a conocer por el programa antes mencionado, un testigo pide desesperadamente a la operadora del servicio de emergencia, mandar una ambulancia de inmediato, ya que la persona que fue agredida (Juan Ricardo Hernández) no se levantaba del suelo.

Antes de que la operadora inicie la conversación se escucha decir al testigo: “no, no quiero tocarlo porque se pegó muy duro en la cabeza”.

Luego esta persona que llama al 911 da los datos de ubicación: “la Avenida 27 y la 14. Hubo una confrontación en medio de la calle, alguien se bajó de su auto y el otro hombre le pegó a éste. Él está…”.

“Tiene que enviar la ambulancia muy rápido”, apresuró el testigo a la operadora, quien le pidió que le indicara el número telefónico de donde estaba llamando para que le devolviera la llamada. “Debe enviar una ambulancia rápido”, insistió.

El pasado jueves a su salida de la corte, por primera vez Pablo Lyle habló con los medios de comunicación. “Es la primera vez que tengo la oportunidad de estar frente a ustedes, solamente quería agradecer el interés de todos por esto que está pasando, quisiera también agradecer a la gente que ha mandado señales de apoyo, de amor y cariño que agradezco infinitamente”.

El actor originario de Mazatlán, Sinaloa mencionó, acompañado de sus abogados, que sería la única declaración que daría al respecto y que no podía abundar en el tema, debido al proceso legal que enfrenta.

Son momentos que ustedes saben hay un proceso en camino y no puedo hablar más, quiero agradecerles mucho el estar aquí, gracias.

A fines de junio pasado la viuda de Juan Ricardo Hernández habló de lo sucedido ante las cámaras del programa Suelta la Sopa: "a mí nunca se me ha borrado la imagen de cuando le dan el golpe y cae, eso es lo que más me ha dolido, el golpe que le dio y haberlo dejado ahí abandonado, que me lo dejó abandonado como si fuera un perro".