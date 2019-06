Revelan motivo de la salida de Tania Rincón de Venga la Alegría

Tania Rincón sorprendió a sus miles de seguidores al anunciar su salida de Venga la Alegría de Televisión Azteca. Muchos rumores surgieron a raíz de la despedida de la bella conductora del matutino, sobre todo porque meses atrás también habían dejado el programa Ingrid Coronado y Vanessa Claudio.

En una entrevista con TVNotas Alberto Ciurana, Director de Contenido y Distribución de Televisión Azteca, habló sobre la salida de Tania Rincón, revelando el verdadero motivo de su salida de Venga la Alegría.

"No es que los dejemos ir, han habido casos en donde los talentos se cansan, no es la primera vez que me pasa, hay conductoras que dicen: 'ya me cansé de venir 10 o 15 años todos los días en la mañana y necesito ver a mi familia' y no puedes impedir que tengan una vida”, manifestó Alberto Ciurana.

Tania Rincón era una de las conductoras favoritas del matutino de la televisora del ajusco, ya que logró ganarse al público por su simpatía.

La gente tiene que ser feliz y si no es felizen en un lugar, pues a lo que sigue; Venga la Alegría está pasando por muchos cambios, pero el rating es igual eso no ha cambiado.

"¿Qué ha pasado? Sí ha generado ruido porque Tania Rincón decidió hace unos días, bueno me lo dijo antes, me dijo: 'yo me quiero ir a cosa de deportes', entonces va a hacer lo de las copas y es muy respetable, entonces si ya no te sientes cómoda en algo, así es”, manifestó el Director de Contenido y Distribución de Televisión Azteca.

Así anunció la hermosa Tania Rincón su salida del programa (su último show fue el viernes 31 de mayo):

Porque ustedes nuestro público, mi familia extendida son lo más importante, ahí les va. Quiero hacer de su conocimiento que he tomado la decisión de cerrar mi ciclo en Venga la Alegría.

Mis planes de trabajo solo los sé yo y nadie más que yo. Pero no tengan duda de que seguiré activa y buscando proyectos que me apasionen y me llenen profesionalmente. Así que me toca trabajarle duro y con fe porque Patricio me salió comelón. Por el momento, les puedo compartir que formaré parte del equipo de Protagonistas en Azteca Deportes durante la Copa Oro y Copa América.

Y de verdad será una aventura que me llena de emoción, mi único objetivo es crecer y seguir teniendo nuevos retos profesionales. Venga la Alegría ha sido un viaje maravilloso, divertido y lleno de aprendizaje. A ustedes, mi familia extendida, siempre gracias y por aquí ando. Besos inmensos.