Revelan que Anel Noreña PIDE PRESTADO tras no poder disponer de la herencia de José José

México. Anel Noreña pide dinero prestado porque no puede disponer de la herencia que le dejó su exesposo José José, revela una persona allegada a ella a la revista TVNotas.

La misma persona señala que Marysol Sosa y José Joel Sosa, hijos de Anel y del fallecido José José, no pueden ayudar económicamente a su madre porque tienen demasiados gastos con sus respectivas familias.

Anel participa en el programa de televisión Hoy y por ello recibe un pago, pero este no le alcanza para sus gastos personales, por lo que se ha visto en la necesidad de pedir prestado.

Anel Noreña y sus hijos José Joel y Marysol Sosa. Foto de Instagram

De acuerdo con una amiga de Anel Noreña, los gastos de esta superan lo que gana, por eso le urge que se resuelva de una vez lo de la herencia que le dejó José José y que aún no ha podido recibir, por lo que no la pasa del todo bien económicamente hablando.

Tras la muerte de José José, "El príncipe de la canción", ocurrida en septiembre de 2019, Anel fue nombrada su heredera universal pero al momento no ha recibido ni un peso de la misma y se ha visto en la necesidad de pedir dinero prestado para subsistir.

La misma fuente comparte a la revista citada que Anel percibe un sueldo en Hoy de tres mil pesos por cada cápsula que hace y se transmite, pero es poco y no le alcanza para cubrir sus gastos de comida, agua, luz, predio y medicinas.

“La verdad es que le urge, tanto a ella como sus hijos; esperan las resoluciones de sus abogados y los juzgados, pues el trámite es muy lento y no han tenido novedades”, dijo la mujer en entrevista con la revista de espectáculos.

La supuesta amiga revela que ella le ha prestado dinero a Anel en tres ocasiones (mil pesos en cada vez) para que vaya a hacer compras al supermercado, en el cual compra cosas muy básicas, y sí le ha pagado en cuanto puede.

Te recomendamos leer:

“Anel es muy cumplida, siento feo porque la veo trabajando mucho, pero no soy a la única que le pide, pues cuando yo no puedo o no tengo, ella tiene otras amistades que también les pide y les promete pagarles en cuanto reciba la herencia”, dice la amiga de Anel Noreña.