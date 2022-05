Revelan que Chiapas sería el lugar donde están escondidos Inés Gómez Mont y su esposo

México. La periodista Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez estarían escondidos en Chiapas, revela Tita Bravo, exsuegra de ella. Tras darse a la fuga desde el pasado mes de septiembre, ese destino habrían elegido para refugiarse.

En varios portales de noticias se comparte que Inés Gómez Mont y su esposo habrían tomado a Chiapas como el lugar para "esconderse" de las autoriades, y no el extranjero, como en varios medios se ha dado a conocer semanas atrás.

Ahora Tita señala a una publicación de circulación nacional que Inés y su esposo se encuentran en una casa de seguridad en Chiapas: “Me lo han dicho varias amistades que está en Chiapas, aunque otras tantas dicen que anda en Miami, pero todo es para distraer la atención y que no la busquen".

Tita reitera qu Inés, su esposo y sus siete hijos estuvieron en CDMX y después se trasladaron al sur de México, luego supo que el paradero de sus nietos cambió con el paso de los días, y precisa que los niños ya no están con ella: "Me parece que están en otro sitio bajo el cuidado de la mamá de ella, lo cual no es justo porque para eso está su padre, mi hijo es quien debe tenerlos”.

Inés y su esposo Víctor fueron señalados por presuntos fraudes realizados en México, esto desde septiembre pasado, pero en días pasados trascendió que enfrentaría un nuevo cargo; supuestamente habría recibido 14 millones de pesos pertenecientes de empresas fantasmas.

En reporte de la FGR se menciona que de la citada cantidad, 2 mil 500 millones de pesos fueron desviados desde la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Te recomendamos leer:

Inés Gómez Mont y su esposo Víctor se encuentran hasta el momento prófugos de la justicia tras ser acusados por los delitos de lavado y peculado de dinero, desvío de recursos de más de 3 mil millones de pesos.