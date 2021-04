Revelan que Luis Miguel sabe qué fue de su mamá Marcela Basteri, pero jamás lo dirá

México. Mucho se ha hablado acerca del tema de Marcela Basteri, la mamá del cantante Luis Miguel. Mientras unos dicen que ya murió, hay quienes aseguran que vive. El famoso cantante sabe la verdad, revelan, pero nunca hablará del tema.

El escritor Javier León Herrera, autor de los libros biográficos “Luis Mirrey”, “Luis Miguel” y “Oro de Rey”, en entrevista con Ventaneando opina que el cantante investigó todo alrededor de su madre, y sabe qué pasó con ella, pero jamás develará esa información.

Luis Miguel sabe todo respecto al asunto, todo lo que sucedió él lo sabe fehacientemente. Si alguien está esperando que alguna vez salga el propio Luis Miguel a decir tajantemente lo que yo pueda decir, eso no va a pasar jamás, y Marcela no va a aparecer.”

León Herrera también comparte en la misma entrevista que el fallecido Luis Rey, padre de Luis Miguel, jamás le contó ni a él, ni a sus hermanos, qué pasó con Marcela Basteri, y lo que el cantante de La incodicional sabe, es porque lo mandó investigar.

No tengo ninguna constancia de ninguna naturaleza de que Luis Rey le pudiera contar nada y menos todavía en su agonía porque estaba en coma inducido total y absoluto del que nunca se despertó."

Luis Miguel, la serie, segunda temporada, se estrenará por Netflix el 18 de abril y Diego Boneta da vida a Luis Miguel. A días de su estreno comienza a salir nueva información respecto al cantante, como la referida en relación a su madre Marcela Basteri.

No puedo revelar más detalles de lo que yo he podido conversar con los hijos de Marcela, pero me consta fehacientemente que es algo que les duele profundamente”, menciona Javier León Herrera, quien también es periodista español.