México. Tras la muerte del cantante José José, ocurrida a finales de septiembre de 2019, se suscitaron una serie de problemas y situaciones entorno a ella y a los hermanos Marysol, José Joel y Sara Sosa, y es la primera quien visita Ventaneando para reafirmar que las cosas no han sido del todo fáciles en sus vidas, tras la partida terrenal del famoso cantante.

Ahora revelan que Sara Sosa

prefirió pagar el enganche de su casa que las quimioterapias de José José, esto lo manifiesta en el citado programa de espectáculos Laura Núñez, quien durante muchos años fue asistente de José José y también amiga personal suya y de sus hijos Marysol y José Joel.

Núñez aseguró que en cuanto José José le diagnosticaron cáncer de páncreas llamó a Sara Sosa, su hija menor, para pedirle que le depositara para empezar sus qumios y no lo hizo, por lo que ella tuvo que disponer de su propio dinero para que se hiciera la quimio, y precidsa que la joven negó a su propio padre la oportunidad de tener una mejor salud.

Esta niña con la mano en la cintura le dice a su papá que no. Yo le quito el teléfono a José y le pregunt: '¿cómo que le niegas el dinero a tu papá?' y empezamos a levantar la voz. Ella me dijo: 'es que voy a descompletar el enganche de mi casa', entonces yo le dije 'estás muy mal, primero está la salud y además es el dinero de tu papá, no te lo está pidiendo prestado'" narró en Ventaneando Laura.