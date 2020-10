Revelan que Tania Rincón podría conducir junto a Galilea Montijo y Andrea Legarreta en Hoy

México.- Durante ocho años consecutivos pudimos disfrutar de la belleza de Tania Rincón todas las mañanas en el matutino de TV Azteca, "Venga la Alegría", por lo que imaginarla en algún otro programa era algo casi inimaginable, sin embargo, tras las recientes declaraciones del periodista de espectáculos, Alex Kaffie, esa idea podría volverse realidad cuando menos lo esperemos, y no sería cualquier programa, sino el que fue su competencia por un largo tiempo, se trata nada más y nada menos que del matutino de Televisa, "Hoy", donde conduciría junto a Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Resulta que la conductora originaria de La piedad, Michoacán, celebró su embarazo en un Baby Shower que le organizó todo el elenco del programa Hoy, donde aprovecharon para compartir con el público todo el contenido relacionado con los bebés, como ejercicios durante el embarazo, meditación, dinámicas y muchas cosas más. La Felicidad por parte de Tania Rincón era más que evidente pues sus compañeros se esforzaron por hacerla sentir como en casa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Esta situación comenzó a generar especulaciones entre los internautas, sin embargo, fue hasta que Alex Kaffie dios sus declaraciones que el hecho de ver a la conductora de 33 años de edad como parte del equipo en el matutino de Televisa cada vez se ve mas cercano.

El periodista de espectáculos conocido por no "tener pelos en la lengua" al momento de hablar de famosos, aseguró que tras la renovación de contrato de la productora Magda Rodríguez, se "avecinan cambios en el matutino de más rating", entre estas modificaciones comentó que hay varias bajas, nuevas contrataciones y contenido renovado para el gusto de los televidentes.

Sobre Tania Rincón, explicó que el plan de Magda Rodríguez es darle un espacio semanal donde compartirá su progreso con el embarazo, sin embargo, reveló que su finalidad es convertirla en parte del elenco oficial para que conduzca con Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Es importante mencionar que hasta el momento no existe información oficial por parte de la televisora sobre la participación de Tania Rincón en el programa Hoy, sin embargo, ella ha dejado claro que está dispuesta a concretar cualquier proyecto que Televisa le proponga.

Cabe señalar que la mayoría de los seguidores de Tania parecen no estar contentos con su participación en Televisa, incluso algunos no tuvieron temor de expresar su inconformidad en redes sociales. "No encajas en esa televisora de a peso. ¿Qué haces ahí?, tú tan linda y talentosa. Te vez súper hermosa, pero esa Galilea nomás no te traga, su sonrisa más forzada que nada. Galilea ni la abraza eso no se ve muy bien, no me acostumbro a verte allí", fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores, quienes al parecer no están nada contentos.