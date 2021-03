Revelan que el programa Hoy tendrá un nuevo conductor en los espectáculos

México. El programa de televisión Hoy, donde participan Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Raúl Araiza, entre otros conductores, tendrá un nuevo integrante y será para dar las noticias en los espectáculos.

En distintos portales de noticias se da a conocer que próximamente se integrará a Hoy el periodista Michelle Rubalcava, quien se dio a conocer a nivel nacional en el programa De Primera Mano.

En Instagram, el también periodista Álex Kaffie menciona que vienen cambios en Hoy, producción de Andrea Rodríguez, y Michelle Rubalcava se une al equipo a partir de la próxima semana. Y pese al aviso de Kaffie, hasta el momento ni la productora de Hoy, ni Michelle, han confirmado o desmentido tal noticia.

Michelle Rubalcava es un conductor y periodista originario de Monterrey, Nuevo León, México, especialista en espectáculos y anteriormente estuvo trabajando con Gustavo Adolfo Infante en De Primera Mano, del cual dejó de formar parte en septiembre 2020.

Rubalcava tiene su canal en YouTube y su programa se llama Michismecito, donde se dedica a dar noticias de espectáculos, además entrevista a las figuras del espectáculo nacional más polémicas y de moda.

A Michelle lo llaman sus seguidores de cariño "Mich" y causó polémica su salida en su momento de De Primera Mano. En un principio se dijo que la productora Laura Flores le dio las gracias porque se harían cambios para bien del programa, pero surgieron rumores de que Gustavo Adolfo intervino para que "lo despidieran".

Y el propio "Mich" en Instagram comentó lo siguiente acerca de su despedida de De Primera Mano:

¿Por qué me corrieron de 'De primera mano'? porque así me dijeron un día: 'Michelle tu perfil no encaja aquí y te tienes que ir'. Yo había escuchado que un compañero ahí, seguramente ya sabrán quién es, pidió mi cabeza".