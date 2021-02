Revelan que habría una segunda víctima del actor Ricardo Crespo y sería en el tema del incesto

México. Dan a conocer que posiblemente habría una segunda víctima sexual del actor Ricardo Crespo, quien se encuentra preso en un reclusorio de Ciudad de México, acusado de haber violentado sexuamente a su propia hija menor de edad. La víctima sería otro miembro de la familia, revela el periodista Jorge Carbajal en su programa de YouTube En Shock.

Carbajal menciona que ha hablado con personas allegadas a la familia de Ricardo Crespo y le han contado sobre lo señalado anteriormente, y entre otras cosas, que también estuvo internado varios meses debido a su fuerte problema con la adicción a la pornografía.

Hay una persona muy cercana a Ricardo que pudiese ser la segunda víctima de este tipo, lo sé (el nombre) pero no lo voy a decir porque no me corresponde, lo que sí es que hay una persona cercana que tuvo relaciones con él, no sé si consensuadas , pero es momento de que salga y hable", refiere Carbajal en su espacio.

Y sobre el hecho de que Crespo haya abusado sexualmente de otro miembro de su familia, Carbajal señala que la gente que lo conoce sabe perfectamente a quién se refiere y el hecho habría sucedido años atrás, incluso el actor se lo habría contado también a varias de sus parejas.

Como si fuera un orgullo y en otras veces lo contaba llorando, preguntándose por qué lo hizo. Me contaron que a mucha gente con la que llegó a tener un tipo de relación siempre salía con el tema de que se iba a suicidar, si no cedían, y bueno, esa otra relacion se habría dado en el tema del incesto durante varios años", recalca Carbajal.

Ricardo Crespo, actor que ha participado en teleseries como La candidata, La piloto y El dragón, fue detenido a principios de febrero por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, tras ser objeto de una denuncia de abuso sexual en su contra, la cual habría cometido con su propia hija Valentina, de 14 años de edad. Fue su exesposa quien denunció formalmente el actor en Ciudad de México, según informaron varios medios de comunicación.

También ha trascendido que Crespo permanecerá en prisión preventiva durante tres meses, tiempo en que se realizará la investigación; y el mismo actor reacciónó ante los hechos por medio de un comunicado en el que señaló:

Ignoro totalmente el motivo por el cual mi ex esposa y presuntamente mi hija, hayan denunciado los inconcebibles actos, pues el único juicio que de nuestra relación se ha ventilado es el de nuestro divorcio, cuya sentencia data del año 2017. La acusación que me hacen es monstruosa.”

Valentina, por su parte, compartió en Instagram algunos mensajes que esperan sirvan a las mujeres que como ella viven quizá una situación similar y dijo cómo se siente al estar viviendo una situación de abuso, la cual habría sido cometida en contra de ella por su propio padre.

No te calles, no te dejes manipular, habla, no tengas vergüenza, no te sientas culpable. Me costó mucho hablar y todavía estoy en proceso de recuperarme emocionalmente”, escribió Valentina en uno de sus primeros mensajes que colocó en su red social junto a los hashtags #notequedescallada #Noestassola y #Nomoresexualabussing.