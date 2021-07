Revelan que la Miss Universo Andrea Meza se habría sometido a cirugías estéticas

México. Andre Meza, originaria de Chihuahua, México, y quien fue elegida y coronada recientemente Miss Universo 2021, está envuelta en la controversia ahora porque supuestamente se ha sometido a varias cirugías plásticas y no lo había contado.

Y es que Rocío Reza, la presidenta del PAN en Chihuahua, aseguró que su hermano es presuntamente el cirujano personal de Andrea, por lo que dio pie en redes sociales a una serie de dimes y diretes respecto a Andrea Meza.

Meza habría sido atendida por el cirujano Rogelio Reza, lo expuso la política, y dicho comentario fue eliminado de Facebook, pero luego retomado en redes sociales y se viralizó rápidamente.

Andrea Meza. Foto de Instagram

Les comparto que mi hermano es el cirujano de Miss Universo, Andrea Meza, quien orgullosamente nos representa como chihuahuense ante el mundo con su belleza”, escribió la diputada Rocío Reza.

Un gusto me dio saludar a Andrea. Sigue siendo tan sencilla y auténtica como cuando la conocí”, escribió el cirujano Rogelio Reza en su cuenta de Facebook.

Pero a la política inmediatamente la criticaron por su comentario respecto a que su hermano es el cirujano de Andrea y le hicieron ver que con tal declaración podría poner en riesgo la corona de Andrea, por eso seguramente eliminó el comentario de sus redes.

Andrea, por su parte, al momento no ha escrito nada en redes respecto a lo señalado anteriormente. Recordemos que la joven se coronó el pasado 16 de mayo como Miss Universo, convirtiéndose en la tercera mexicana que obtuvo la victoria.

Captura pantalla

Meza se impuso durante la final del certamen celebrado en Estados Unidos y lució majestuosa con su vestido típico, el cual aludió a un alebrije, y también impactó al mostrarse en traje de gala lleno de lentejuelas, chaquiras y flecos, un diseño del michoacano Ivis Lenin.

Foto de Instagram

