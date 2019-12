Revelan supuesta infidelidad de Raúl Araiza con Anette Cuburu

El conductor de televisión Raúl Araiza está esperando firmar los papeles de divorcio para hacer pública su relación amorosa con Anette Cuburu, sin embargo, la revista TVNotas se le ha adelantado. Ambos se conocieron en 2008 cuando trabajaron juntos en el programa Hoy, desde entonces comenzaron a tener química, pero como ambos estaban casados, no pasó de una amistad. Hoy en día al estar ambos solteros, han iniciado romance.

Un supuesto amigo de Raúl Araiza contó que su ex esposa Fernanda estaba muy dañada por tantas traiciones por parte del conductor del Programa Hoy. "Raúl fue quien se lo propuso a Fer, y ella, cansada, le dijo: ¡sí, ya me quiero divorciar!' Este matrimonio ya tenía muy desgastada a Fernanda, la convirtió en una mujer celosa, posesiva, insegura; fueron tantas traiciones de Araiza, que ella terminó decepcionada de él, principalmente cuando todos supieron de su infidelidad con Elba Jiménez, aunque ésta no era la primera vez que le fallaba de esta manera, pues antes ya le había sido infiel con otra conductora de televisión".

Sobre esa presunta infidelidad, ha salido el nombre de Anette Cuburu, infidelidad que le perdonó, pero en 2015 ocurrió la traición con Elba Jiménez, algo que Fernanda ya no pudo perdonar. Raúl Araiza y Fernanda trataton de salvar su matrimonio, pero a fines de 2018 el presentador de televisión volvió a las "andadas".

"Raúl empezó de nuevo con las llamadas y mensajes misteriosos, de repente estaban juntos y él se salía a responder o contestaba y decía: 'luego te marco', por eso Fer comenzó a reclamarle nuevamente y primero le aseguraba que no había nadie más, aunque al verse acorralado le dijo que era otra, para que no supiera que con quien salía era con Anette Cuburu otra vez, además de no afectarla a ella por su pasado".

A mediados de 2018 amigos en común le dijeron a Fernanda haber visto cenar a Raúl y Anette. TVNotas menciona que en la primera comunión de Galilea Montijo, ambos estuvieron muy juntitos. "Cada quien llegó y se fue por su lado, pero dejaron ver la excelente química que tienen".

Ahora, con el camino libre, Raúl Araiza y Anette Cuburu pueden vivir su amor. El "amigo" del también actor manifestó: