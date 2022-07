Revenden boletos !muy caros!, para el concierto de Caifanes en el Festival Internacional Cervantino

León, Guanajuato.- El Festival Internacional Cervantino se acerca, es el evento cultural más importante de América Latina y a pesar de que se celebrará hasta al 12 de octubre con duración al día 30, en Guanajuato, capital, los fans de hueso colorado de bandas mexicanas de rock en español, como Caifanes, se encuentran desesperados por asistir al concierto anunciado, esto porque a 20 minutos del anuncio de la venta de boletos, estos se acabaron.

Es por ello que la desgracia de algunos es una oportunidad para otros y así lo vieron revendedores, quienes compraron gran cantidad de tickets para a través de redes sociales, subastarlos con altos costos. Caifanes, se presentará el día 30 de octubre en la Alhóndiga de Granaditas para cerrar el tradicional Festival Internacional Cervantino en la celebración de medio siglo de vida de su creación.

El costo que se anunció de los boletos en taquilla para disfrutar de éxitos como: “No dejes qué”, “La célula que explota”, “Viento”, “Aquí no es así” y “Los dioses ocultos”, tenían un costo de $242.00, pero tan solo bastaron 20 minutos para que las entradas se acabaran.

Un usuario a través de Facebook, realizó una dinámica en la que comentó que ofrecería la venta de boletos estilo subasta a quien ofreciera más, inició con el precio de $500.00. "Ya llegaron, ya están aquí. Muchos boletos. Pregunten sin compromiso. Sección general hasta enfrente", publicó el usuario de Facebook, Gorro Alsina.

La acción generó cientos de comentarios en redes sociales de todo tipo, positivos y negativos, así como ataques directos al revendedor, quien fue contundente a la hora de defenderse de comentarios en tono de agresión, él contesto lo siguiente:

"Ir a un concierto es un lujo. No estoy vendiendo productos de la canasta básica. Si no te alcanza o no gustas pagar alguna cantidad por un concierto, no pasa nada. Hay gente que si lo paga. Saludos y buenas vibras", expresó el usuario de Facebook, Gorro Alsina. El precio más alto termino siendo de $1350.00

Por ahora es la situación que se está viviendo en Guanajuato, ante más de un mes de espera para el concierto de Caifanes, los fans demostraron que harán todo lo posible por asistir al magno cierre del Festival Internacional Cervantino, edición número 50.