Reviven a Joan Sebastian para cantar con Gala Montes el bonito tema Diséñame

México. Joan Sebastian, cantautor fallecido en 2015, canta en dueto con la actriz y cantante Gala Montes Diséñame, tema compuesto por El poeta del pueblo y formará part de la telenovela Diseñando tu amor.

Diseñando tu amor es una producción de Pedro Ortiz de Pinedo y es protagonizada por Gala Montes y Juan Diego Covarrubias y se transmite por las tardes en canal 2 de Televisa.

De acuerdo a información en distintos portales de noticias, en Televisa se llevó a cabo la presentación oficial del tema Diséñame y estuvo como invitado José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian.

Gracias a la tecnología se ha logrado crear este dueto musical donde las voces de Joan Sebastian y Gala Montes se unen para cantar Diséñame, de la inspiración del famoso cantautor de Juliantla.

José Manuel menciona que aceptó autorizar este dueto para conservar frescos la memoria y el legado de su señor padre y celebra la interpretación de Gala Montes.

Gala, por su parte, expresó que es amante de la música mexicana y uno de sus anhelos profesionales es dedicarse a ejecutarla y grabar muchas canciones.

Es el género al que me gustaría dedicarme, es enel que me siento cómoda, me siento libre, y espero que esto me abra muchas puertas”.