Reviven la pelea entre Pati Chapoy y Belinda; la cantante aseguró que nunca daría entrevista a Ventaneando

Tras confirmarse su noviazgo Belinda y Christian Nodal concedieron una entrevista a Ventaneando, programa a cargo de Pati Chapoy. Dicha entrevista fue realizada por la conductora Mónica Castañeada. "Es una historia muy bonita, de hecho, es la primera vez que yo hablo así en toda mi carrera, lo cual es algo nuevo porque jamás lo había hecho antes. Me gusta hacerlo por primera vez con alguien que se merece mi corazón", comentó la coach de La Voz México.

Luego de que fue transmitida esta entrevista, usuarios de redes sociales recordaron aquella ocasión cuando Belinda dijo que nunca más volvería a darle una entrevista a Ventaneando, ante unos comentarios que hiciera Pati Chapoy y que no fueron del agrado de la joven cantante del pop.

¿Qué fue lo que pasó entre Pati Chapoy y Belinda? En el 2017 en el programa Ventaneando de TV Azteca, pasaron una nota de un show de la cantante en la ciudad de Aguascalientes. Durante su concierto la también actriz daba tragos de tequila a sus fans, algo que criticó "la Chapoy". En aquella ocasión la titular de este programa de espectáculos manifestó: "ayer pasamos una nota sobre un concierto que dio Belinda en Aguascalientes y a la mitad del concierto Belinda llama a varias de sus seguidoras y les pregunta qué edad tienen, con una botella de tequila les convida".

Pati Chapoy continuó diciendo: "y me informan que de pronto el perrito que traía Belinda estaba por ahí tomando, yo supongo de lo que se le cayó a la niña, después de este reportaje recibo el siguiente comentario de Belinda a través de mi teléfono". La conductora de televisón leyó un mensaje de texto que le envió la hoy novia de Christian Nodal:

Hola señora Pati Chapoy, acabo de ver que dice que le doy de tomar a mi perro y que maltrato a los animales, le pediría de favor que se informe porque jamás en mi vida le he dado de tomar a un perro, después de la entrevista que le di, se la pasa siempre hablando así de mí. Me parece una falta de respeto, ni estaba borracha, tomar un shot de tequila no es estar borracho. Nunca más vuelvo a darle una entrevista. Gracias, buen día.