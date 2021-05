Reviven momento de lo que Luis Miguel expresó cuando cantó frente a Frank Sinatra

México. El cantante Frank Sinatra, originario de Hoboken, Nueva Jersey, Estados Unidos, (1915-1998), fue uno de los artistas más famosos en el mundo y se hizo de fans en todas partes. Sin lugar a dudas, Luis Miguel fue uno de ellos.

Uno de los momentos que se han quedado en la vida de Luis Miguel dentro de su carrera artística es el día en que cantó con Sinatra, y en redes sociales circula el video donde se ve cuando canta ante él, y también lo que expresó.

Luis Miguel participó en el homenaje por los 80 años de Sinatra, el cual tuvo efecto en el Shrine Auditorium, en Los Ángeles, en 1995, y la participación del cantante mexicano fue con el tema que había grabado previamente con Sinatra.

Se trata de Come fly with me, el cual forma parte del disco Duetos II, lanzado en 1994, y cuando Luis Miguel cantó ante la presencia de Sinatra, dijo:

Estoy muy feliz de estar aquí, cuando era niño tuve la oportunidad de escuchar las canciones de Frank Sinatra, así que creo que aprendí inglés por sus canciones. Años después tuve la oportunidad de cantar en un álbum suyo, Duets II."

Luis Miguel. Foto de Agencia México

Ese fue un sueño hecho realidad. Así que feliz cumpleaños, Frank, muchas gracias. Y espero que todos vengan a volar conmigo esta noche", dijo el Luis Miguel antes de cantar frente a Sinatra.

Según reporte en distintos portales de noticias, Ray Charles, Little Richard, Natalie Cole, Tony Bennett, Paula Abdul, Bono y Bob Dylan, fueron otras de las estrellas del espectáculo internacional invitadas en el homenaje a Frank Sinatra.

Y este episodio en la vida de Luis Miguel forma parte de Luis Miguel, la serie, segunda temporada, la cual se encuentra en Netflix y se estrenó el pasado 9 de mayo, donde Diego Boneta lo interpreta y Juanpa Zurita y Camila Sodi también forman parte del proyecto.

Frank Sinatra es considerado una de las figuras más importantes del siglo XX y uno de los cantantes más populares de todos los tiempos en todo el mundo.

Según Wikipedia, pudo grabar en su exitosa carrera más de 1300 canciones y participó en más de cincuenta películas, puesto que también era actor.

Además, Frank Sinatra recibió muchos premios y homenajes, entre los que se cuentan diez premios Grammy y su muerte ocurrió el 14 de mayo de 1998 cuando tenía 82 años de edad a causa de un ataque cardiaco.

