Reviven video en el que se ve cómo un día Enrique Guzmán tocó un seno a Verónica Castro en entrevista

México. El cantante Enrique Guzmán, padre de la también cantante Alejandra Guzmán, está en medio de la polémica tras haber sido acusado por su nieta Frida Sofía de haberla "tocado" indebidamente en su infancia.

Ahora se revive en redes sociales un video en el que se ve la entrevista que años atrás hizo Verónica Castro a Enrique Guzmán y se aprecia cómo él le toca un seno en plena entrevista, situación que le critican en redes sociales.

Fue en el programa de los años ochenta Mala Noche...no, que conducía Verónica Castro, donde Enrique Guzmán estuvo como invitado y sin consentimiento de ella tocó repentinamente e inapropiadamente uno de sus senos.



Vaya vaya Enrique Guzmán, así que hacías tus puercadas "en vivo y a todo color" no me imagino en lo privado tus acciones. pic.twitter.com/vnj75aQ7Rp — Mar (@punzesa) April 8, 2021

Y en las imágenes que circulan en las redes se ve que Verónica Castro, tras el momento bochornoso que vivió, se quedó impresionada, incómoda y de inmediato se alejó de Guzmán.

Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán y de Pablo Moctezuma, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante con el programa De Primera Mano reveló que su abuelo Enrique Guzmán la tocó "indebidamente" en su niñez, declaración que ha causado polémica en el mundo del espectáculo nacional e internacional.

Y respecto a la acusación que Frida Sofía hace sobre Enrique Guzmán, éste ya fue contactado por De Primera Mano y cuestionado y respondió que esa niña "está loca y se le deben haber pasado las píldoras que toma...".

Enrique estuvo en Ventaneando y al respecto declaró: "Estas cosas me duelen porque no las entiendo. No entiendo. En mi vida, en mi p*ta vida le he tocado el pelo a esa niña. No tengo modo de decírtelo de otra manera", dijo a Pati Chapoy.

Juro por mis hijos, por los que me faltan. No he podido hacerlo, no soy capaz, no tengo manos para poder tocar a una niña, menos con esa intención, no me veo así, no soy yo", agregó sobe el tema.

