Reviven vieja pelea de Belinda y Eiza González por este tweet de la actriz

Las llamas de un viejo pleito entre Belinda y Eiza González parecen haberse reavivado, luego de que la actriz de ‘Baby Driver’ publicó una supuesta indirecta a la cantante de ‘Dopamina’.

Si bien la misma Eiza González negó tener un problema con Belinda, los fanáticos de ambas artistas mexicanas iniciaron una guerra entre ambas debajo de un tweet que supuestamente fue dirigido a la futura esposa de Christian Nodal.

Había sido en 2013 que las dos cantantes y actrices protagonizaron un pleito público a través de redes sociales.

Luego de que Eiza González fue vista con Pepe Díaz hace años, quien fue novio de Belinda antes, iniciaron las comparaciones entre ambas, mismas que la actriz consideró “misóginas” recientemente, cuando en redes sociales compararon los novios que cada una ha tenido.

En 2013, surgió una peculiar riña entre las dos artistas. En sus redes sociales, Eiza González había publicado una fotografía presumiendo una chaqueta de la marca de Alexander McQueen. Instantes después, Belinda subió un video en su cuenta de Instagram pidiendo a sus fanáticos ayudarle a decidir su vestuario para un evento.

“McQueen o Moschino?” escribió la cantante en la publicación, mostrando a la vez la misma chaqueta que Eiza González había modelado.

“Así o más pendiente de lo que hago?”, respondió Eiza González. “Mientras tú vienes, yo ya fui, di tres vueltas y regresé”, contraatacó Belinda.

Recuerdan el pleito por este tweet

Recientemente, Eiza González publicó en su cuenta de Twitter una indirecta que supuestamente iba para Belinda, aseguran internautas. Y es que la actriz escribió un mensaje muy similar al que la cantante le había enviado en esa famosa pelea.

“Cuando tú fuiste yo ya fui y regresé…. CIEN veces”, escribió Eiza González, generando diversas reacciones en la red social.

Ante la polémica, que llevó incluso su nombre hasta tendencias en Twitter, la misma tuvo que regresar para aclarar que su tweet no iba dirigido a la ex coach de ‘La Voz México’, asegurando que ya ni siquiera recordaba ese pleito.

Hasta el momento, Belinda no ha respondido a la supuesta indirecta de Eiza González, pero debajo de su publicación los fanáticos de ambas han reaccionado y han puesto a ambas competir por quién es la más exitosa y quién lleva los mejores looks, algo que muy seguramente no guste a la actriz de ‘I Care A Lot’.

Y es que recordemos que hace un año Eiza González se defendió a sí misma y a Belinda de las comparaciones, pidiendo dejar atrás la mentalidad misógina que se muestra al hacerlas rivales solamente por ser mujeres: “Por favor, no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico”.