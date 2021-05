Rey Grupero exhibe en audio agresión de Alfredo Adame a Cynthia Klitbo, su expareja

México. El youtuber Rey Grupero, expareja de Cynthia Klitbo, publica en redes sociales un audio en el que se escucha al actor hablando de mala manera con la actriz originaria de Fresnillo, Zacatecas, México.

Alfredo Adame y Rey Grupero tienen "enemistad" desde hace varios meses atrás y el popular youtuber ha hecho público que el famoso actor tuvo la culpa de que finalizara su noviazgo con Klitbo.

Ahora Rey Grupero da a conocer unos audios en donde se escucha a Adame contestar de mala manera a Klitbo, luego de que ella le pidiera que no la involucrara con sus problemas entre él y Rey Grupero.

Mira Alfredo, con todo el respeto que me mereces, yo entiendo los problemas que tienen tú y mi flaco (Rey Grupero), pero no me he metido contigo porque no me interesa y te voy a pedir que a mí me mantengan al margen”.