"Rey grupero" ayudará a su ex Cynthia Klitbo, para que demande a Juan Vidal por violencia de género

Aunque fue en febrero pasado cuando Cynthia Klitbo dio a conocer su separación de Juan Vidal, en días reciente se ha generado gran controversia al respecto. La villana de telenovelas, confesó ante varios medios de comunicación, haber terminado su noviazgo con el actor dominicano por sus problemas de ira, además por ser un "vividor" y un "chichifo".

Esta polémica siguió creciendo como la espuma, al revelarse que Cynthia Klitbo al parecer, sufrió violencia de género por parte de Juan Vidal al final de su noviazgo, el cual solo duró cinco meses. Ante esto, el youtuber Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como "Rey grupero", quiere que la actriz mexicana, quien fue su pareja sentimental, proceda legalmente en contra del dominicano.

En una charla con varios reporteros, "Rey grupero" contó que Cynthia Klitbo le compartió unos audios donde Juan Vidal le hablaba de una manera muy agresiva. Sin saber que ya había terminado esta tóxica relación, el youtuber le dijo: "'¿qué haces ahí?, qué haces ahí metida, ahí vienen unos trancazos'".

O sea, ese tipo de personas ya vienen a un nivel más grueso, a golpear, ella le prestó un dinero y él le contestaba, 'pues te vas a no sé dónde, te vas a no sé cuándo, amenazando. Entonces yo dije: 'esto ya es para algo legal'.

Luis Alberto Ordaz apoyará incondicionalmente a su ex pareja Cynthia Klitbo, para que demande a Juan Vidal, quien actualmente se encuentra en el reality show "La casa de los famosos" de Telemundo.

"Entonces yo aquí, hoy te digo, voy a apoyar a Cynthia Klitbo, no porque fue mi expareja, como mujer y cuando salga quiero que veas esto, Juan, te estás poniendo con personas que amamos a las mujeres, no es nada más por Cynthia, es por todas las mujeres, que se haga legal esas amenazas, y yo voy a convencer a Cynthia de que levante una acta para que ese tipo no se acerque".

"Rey grupero" dejó muy en claro que no va a permitir que un "chichifo" ofenda y humille a la actriz de telenovelas, "le causó un daño psicológico irremediable". Asimismo, dijo que se encargará de que todas las mujeres se enteren del tipo de persona que es Juan Vidal.

A través de los diversos medios de comunicación, el youtuber le mandó este mensaje al actor, "ponte con un boxeador, con un luchador de la AAA, pero no te pongas a amedrentar a una mujer, ni mucho menos a pisotear la carrera de Cynthia Klitbo que le ha costado lágrimas".