Reyli Barba celebra el tener una nueva oportunidad de vida

De todo lo que está pasando en su vida, ¿qué es lo que más le gusta a Reyli Barba? “Estar sano, estar sobrio, es lo que más me gusta, porque me permite andar por la vida sin culpa, sin miedo, sin sobrepeso, enamorado, agradecido”, expresó el cantautor, quien cuenta con una respetada trayectoria musical.

Luego de hacer un necesario alto en su carrera artística, Reyli Barba regresa con nueva música para todo su público que ha hecho de sus canciones, parte de la banda sonora de sus vidas.

Todo lo que está pasando me gusta, su nuevo sencillo, es esa bandera con la que nos dice a todos estar de vuelta. “Es esa bandera con la que salimos y le decimos a toda la gente que hay muchas cosas buenas que estaban escondidas y de forma natural y milagrosa salieron a la luz de nuevo, en este caso es la alegría, la esperanza, el optimismo, y eso es lo que esta canción refleja, lo que esta canción logra transmitir”, comentó el cantautor en una charla con EL DEBATE.

En este retorno a los escenarios Reyli Barba no se encuentra solo, viene acompañado de la música de la Banda Los del Sur, una agrupación que el artista formó en el maravilloso pueblo chiapaneco San Cristóbal de las Casas, junto a su productor Panchín Carrillo.

“Estoy en principio agradecido por volver a la vida, por encontrarme sano, pleno y disciplinado en mi oficio, que es maravilloso y que para él nací, para hacer música, para escribir canciones, la forma en que han recibido todos los medios de comunicación, en las plataformas digitales, en la radio, el primer sencillo, Todo lo que está pasando me gusta, me pone muy contento y me da la claridad que era indispensable hacer ese alto en el camino.”

Desde que llegaste, Amor del bueno, La Descarada y muchas más, son canciones de Reyli Barba que han sido parte de soundtracks de películas, temas de novelas y reality shows. Foto: cortesía Sony Music

La nueva producción musical de Reyli Barba será lanzada en septiembre próximo. Asimismo, su nuevo tour, La Metamorfosis, dará inicio el jueves 3 de octubre en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México; posteriormente recorrerá el país acompañado por Los del Sur.

"En este nuevo disco estamos compartiendo todo esta experiencia vivida, tanto lo difícil, lo doloroso, como también ese resurgir en el cual me he dado cuenta que la vida está muy guapa y que además de todo me tiene cariño y yo estoy enamorado de ella, es un disco con una profunda disciplina en la que vivimos casi cuatro años con los músicos Del Sur para encontrar las canciones adecuadas y el sonido adecuado, es un disco que definitivamente les va a tocar el corazón y les va a emocionar", resaltó.

En este punto de su trayectoria, es necesario preguntarnos ¿qué tiene la música de Reyli Barba, que conquista a todo oyente?

Yo creo que esta música sale de mi corazón, todas estas emociones siempre han sido filtradas por el corazón, por el espíritu, por la honestidad.

"Y por esa maravillosa oportunidad que tengo de dedicarme a algo tan especial y tan gratificante como es hacer música, tener el privilegio de la que la música me lleve a tantos lugares del mundo, lo que siempre he hecho son canciones honestas, canciones que a mí me convencen 100 por ciento y no hacerlas de forma genérica, sino hacerlas con esa particularidad que se merecen, con ese respeto y el público yo sé que eso siempre lo ha agradecido y me ha permitido acercarme a ellos".

El nuevo sencillo de Reyli Barba, es un homenaje musical a todo lo bueno que tenemos en la vida. Foto: cortesía Sony Music

En su nueva etapa de sus casi tres décadas de trayectoria artística señaló: “Agradecer a todos los fans que siempre me han tenido en su corazón, agradecer a todos los medios de comunicación que siempre me han tenido presente, a la radio, que sigue, sigue y sigue tocando clásicos; yo voy a cumplir 30 años el 7 de enero de haber llegado a la Ciudad de México para dedicarme profesionalmente a la música.

Entonces hoy en esta oportunidad, de nueva vida que tengo, lo celebro y agradezco.

Y todo el público de Reyli Barba celebra su regreso, pues muy pocos artistas han logrado que muchas de sus creaciones musicales hayan marcado a varias generaciones. Este sencillo, Todo lo que está pasando me gusta, es el regreso de un artista que ha logrado éxitos que sin duda ya son parte de la música en español.

Muestra de esto es que, aun alejado de los reflectores, Reyli Barba nunca ha dejado de gozar de una gran presencia no solo en ventas físicas, sino que también es un referente dentro de las plataformas digitales. Sus videos en YouTube suman casi 500 millones de reproducciones y en Spotify rebasa los 2.3 millones de oyentes mensuales, posicionándolo como un clásico de la música hecha en México, gozando de una gran popularidad en países como Estados Unidos, Chile, Perú, Argentina, entre otros.

Una vez más Reyli Barba demuestra por qué su música ha traspasado generaciones.